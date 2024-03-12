Samanyolu Haber /Dünya / 'Savaş' çağrısı: İsrail, bir ülkeye daha saldırabilir /12 Mart 2024 20:18

'Savaş' çağrısı: İsrail, bir ülkeye daha saldırabilir

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Savunma Bakanı Savunma Bakanı Yoav Gallant'a Lübnan'a savaş ilan etme çağrısı yaptı.

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İsrailli Bakan Ben-Gvir, X sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Gallant, ordu senin sorumluluğunda, daha ne bekliyorsun, İsrail devletine 100'den fazla roket atıldı, siz de sessizce oturuyor musunuz?" dedi.

Lübnan'a saldırma çağrısı yapan Ben-Gvir, "Şimdi karşılık vermeye, saldırmaya ve savaşa başlayalım." ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Sabah saatlerinde, Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğu düşünülen mevkilerden İsrail'e 100'e yakın roket atıldığı duyurulmuş, Hizbullah da saldırıları doğrulamıştı.

İsrail ordusu da savaş uçaklarının roket saldırılarının gerçekleştirildiği yerleri hedef aldığını bildirmişti.

Lübnan resmi ajansı NNA da İsrail'in saldırı düzenlediği Baalbek kentinde 1 kişinin öldüğünü ve 8 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Hizbullah'ın etkin olduğu Baalbek kenti, Hizbullah ile İsrail ordusunun çatışmalarını sürdürdüğü Lübnan sınırından yaklaşık 100 kilometre uzakta bulunuyor.

İsrailli yetkililer son zamanlarda, Hizbullah'ın ülkenin güney sınırından çekilmemesi durumunda Lübnan'a yönelik saldırıları genişletme tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
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