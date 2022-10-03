Savaş çığırtkanı Rus Youtuber, seferberlikten kaçarken görüntülendi

Rusya-Ukrayna savaşı 24 Şubat'tan bu yana devam ederken, Ukrayna'daki savaşa destek veren Rus YouTuber Julik Oleshko'nun sözleri birçok kesimde konuşulur olmuştu. YouTuber, Rusların çok fazla roketleri olduğu için coğrafya bilmelerine gerek olmadığını iddia etmişti. Çok sayıda kişi tarafından 'savaş çığırtkanlığı' ile suçlanan Julik Oleshko hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Oleshko, seferberlik kararı sonrası ülkesinden kaçarken görüntülendi.









RUS YOUTUBER ÜLKESİNDEN KAÇARKEN GÖRÜLDÜ!





"RUSLARIN ÇOK FAZLA ROKETİ VAR, COĞRAFYA BİLMELERİNE GEREK YOK" DEMİŞTİ





"COĞRAFYAYI ÖĞRENDİ VE GÜRCİSTAN'A ULAŞTI" YORUMU

Gündem olan görüntü sonrası bir sitedeki kullanıcının Rus YouTuber hakkında "Rusların coğrafya bilmesine gerek olmadığını, çünkü herkese yetecek kadar füzeleri olduğunu söyleyen Oleshko, coğrafyayı öğrendi ve Gürcistan'a ulaştı." yorumunda bulunulduğu görüldü.









24 Şubat'tan bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşına yönelik dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede kısmi seferberlik ilan etmişti. Rusya'da ilan edilen kısmı seferberlik sonrası on binlerce kişi başka ülkelere kaçmaya, adeta akın etmeye başlamıştı.Ülkesinden kaçmaya çalışan isimlerden biri de iddialara göre Rus YouTuber Julik Oleshko oldu. Oleshko, seferberlik kararı sonrası Gürcistan sınırında ülkesinden kaçarken görüntülendi. Julik Oleshko'nun fotoğrafı birçok internet sitesinde yayıldı ve gündem oldu. Bunun başlıca nedeni ise Oleshko'nun geçmişteki dikkat çekici söylemleriydi.Rusya'da askere gitmek istemeyenlerin yaptığı tüyler ürpertti! Şoke eden görüntüRusya'da askere gitmek istemeyenlerin yaptığı tüyler ürpertti! Şoke eden görüntüUkrayna'daki savaşta Rusya'yı destekleyen Oleshko, Rusların çok fazla roketleri olduğu için coğrafya bilmelerine gerek olmadığını iddia etmişti. Birçok kişi de Oleshko'yu savaş çığırtkanlığı ile suçlamıştı.