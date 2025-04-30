Savaş kapıda iddiası: Hindistan Pakistan'a askeri harekat başlatacak

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan'ın 24-36 saat içinde bir saldırı tasarladığına dair bir istihbarat aldıklarını duyurdu.





Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Pakistan Enformasyon Bakanı Tarar, "Hindistan'ın önümüzdeki 24 ila 36 saat içinde askeri harekat düzenleme niyetinde olduğuna ilişkin güvenilir istihbarat aldık" ifadelerini kullandı.





Hindistan'da geçtiğimiz hafta Cemmu ve Kaşmir bölgelerinde yaşanan terör saldırılarını "Keşmir Direnişi (TRF)" adlı örgüt üstlenmiş, Cemmu ve Keşmir polisi saldırıyı 2'si Pakistanlı olmak üzere 3 şüphelinin gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Saldırının ardından nükleer silahlara sahip iki komşu ülke arasında gerilim artarken Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin orduya tam yetki verildiği iddia edildi.





Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirdi. "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan eden Pakistan, Hindistan ile hava sahasını da kapattı.