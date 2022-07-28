Samanyolu Haber /Gündem / Savaş karşıtı Rus gazeteciye para cezası verildi /28 Temmuz 2022 19:37

Savaş karşıtı Rus gazeteciye para cezası verildi

24 Şubat'ta başlayan Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini canlı yayında elindeki pankartla protesto eden gazeteci Marina Ovsyannikova hakkında Rus mahkemesi karar verdi

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlayan Ukrayna’yı işgaliyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Savaşın başladığı günlerde devlet televizyonundaki akşam haberleri sırasında spikerin arkasına geçerek savaş karşıtı eylem yapan Marina Ovsyannikova hakkında Rus mahkemesi kararını verdi.

Editör olarak çalıştığı  televizyondan uzaklaştırılan Ovsyannikova hakkında Rus mahkemesi 50 bin ruble (yaklaşık 822 dolar) para cezası verdi. Genç gazeteciye, sosyal medyadaki savaş karşıtı paylaşımları sebebiyle bu cezanın verildiği kaydedildi.
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