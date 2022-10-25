Samanyolu Haber /Dünya / Savaş suçlusu Sırp hastaneden firar etti /25 Ekim 2022 23:59

Savaş suçlusu Sırp hastaneden firar etti

Bosna Hersek'te savaş suçu işlediği belirtilen ve hapis cezası alan Miodrag Mitrasinovic'in tedavi gördüğü hastaneden firar ettiği aktarıldı.

SHABER3.COM

diken.com.tr'de yer alan habere göre Bosna Hersek’teki işlediği savaş suçlarından 13 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Sırp Cumhuriyeti Ordusu mensubu Miodrag Mitrasinovic, Foca kentinde tedavi gördüğü hastaneden firar etti.

Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı’nın (SIPA) açıklamasında ülkedeki savaşta 27 Şubat 1993’te Ştrpci kasabasındaki tren istasyonundan kaçırılan 20 kişinin işkence edilerek öldürülmesiyle ilgili, 21 Ekim’de 13’er yıl hapis cezasına çarptırılan yedi sanıktan Mitrasinovic’in, tedavi görmek için bulunduğu Foca’daki hastaneden kaçtığı belirtildi.

SIPA sözcüsü Jelena Miovcic, N1 Kanalı’na şunları dedi: “Mitrasinovic, Foca’da tedavi gördüğü bir hastanede ortalıktan kayboldu. Bosna Hersek’teki tüm güvenlik ekipleri Mitrasinovic’in firarı konusunda bilgilendirildi. Görüldüğü yerde tutuklanacak.”
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