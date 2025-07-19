Savaş suçlusu yönetici Almanya'da yakalandı

Alman yetkililer, gözaltına alınan kişinin Halid Muhammed Ali El-Hışri olduğunu duyurdu. UCM savcıları, El-Hışri’yi 2015 ile 2020 yılları arasında Libya’nın batısındaki Mitiga Cezaevi’nde binlerce tutukluya yönelik sistematik işkence, tecavüz ve kötü muamele uygulandığı dönemde üst düzey görevli olmakla suçluyor.





Mitiga Cezaevi: İşkence ve cinsel şiddet merkezi





UCM iddianamesine göre Mitiga, Libya’nın batısındaki en büyük gözaltı merkeziydi. Mahkumlar, hijyen koşullarından yoksun, aşırı kalabalık hücrelerde tutuldu; sorgulamalar sırasında sistematik işkenceye maruz kaldı. Kadın ve erkek tutuklulara yönelik cinsel şiddet, tecavüz ve diğer insanlık dışı uygulamalar da raporlandı.





El-Hışri’nin, cezaevinde bu uygulamaların planlanmasında ve yürütülmesinde etkili bir rol oynadığı öne sürülüyor. Zanlının, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında cinayet, işkence ve cinsel saldırı gibi çok sayıda suçtan yargılanması bekleniyor.





UCM savcılığı, El-Hışri’nin en kısa sürede Hollanda’nın Lahey kentine, mahkemenin merkezine gönderileceğini ve yargı sürecinin başlatılmaya hazır olduğunu belirtti. Libya’da savaş suçlarını belgeleyen avukat Kip Hale, gelişmeyi “hesap verebilirlik açısından çalkantılı bir dönemde ihtiyaç duyulan önemli bir adım” olarak nitelendirdi. Hale, “En önemlisi, Mitiga Cezaevi’nde işlenen dehşet verici suçların mağdurları için umut anlamına geliyor.” dedi.





İtalya’nın serbest bıraktığı diğer şüpheli tartışmaya yol açtı





Bu yılın başında bir diğer Libyalı zanlı Osama Elmasry Njeem de İtalya’da yakalanmış, ancak hakkında hazırlanan tutuklama emrindeki “hatalar ve eksikler” gerekçe gösterilerek Trablus’a iade edilmişti. Njeem de Mitiga Cezaevi’ndeki suçlarla ilişkilendirilmişti. İtalya’daki bu gelişme muhalefetin tepkisini çekerken, Başbakan Giorgia Meloni ve bazı hükümet üyeleri hakkında yasal inceleme başlatılmıştı.





UCM, Libya’daki ciddi insan hakları ihlallerini 2011’de başlayan iç savaştan bu yana soruşturuyor. Mahkeme, Libya dosyasını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yönlendirmesiyle açmıştı.