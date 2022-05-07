Savaş Ukrayna'nın komşusuna da her an sıçrayabilir? Patlama sesleri geliyor

Savaşın Ukrayna'nın komşusu Moldova'ya sıçraması an meselesi.





Moldova'nın Rusya yanlısı Transdinyester özerk bölgesinin Ukrayna sınırı yakınındaki yerleşim biriminde patlamalar meydana geldiği bildirildi.





Transdinyester'deki ayrılıkçı özerk yönetimin İçişleri Bakanlığı basın merkezinin yaptığı açıklamada, Voronkovo köyü ve eski hava üssü yakınlarında dört patlama meydana geldiği belirtildi.





İlk iki patlamanın insansız hava aracı ile yapıldığı ifade edilen açıklamada, bu olayın ardından bir saat sonra tekrar patlamaların yaşandığı aktarıldı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.





Bombanın düştüğü yerde 25 santimetre çapında 1 metre derinliğinde çukur oluştuğu kaydedilirken, patlamayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.





Açıklamada, Voronkovo köyü civarında 5 Mayıs'ta da benzer bir saldırının yapıldığı hatırlatıldı.





Transdinyester'ın sözde başkenti Tiraspol'deki "Devlet Güvenlik Bakanlığı" binasına 25 Nisan'da roketatarla saldırı gerçekleştirilmişti. Daha sonra da radyo yayınlarını sağlayan anten kulelerinde patlamalar olmuştu.





MOLDOVA'NIN TRANSDİNYESTER SORUNU

Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından, Dinyester Nehri'nin doğu kıyısında kalan Transdinyester de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.





Bağımsızlık ilanından sonra Moldova ile Transdinyester arasında başlayan silahlı çatışmalar, 22 Temmuz 1992'de ateşkesle son bulmuştu.





Askeri birliklerini Transdinyester’e yerleştiren Rusya'nın, bölgenin desteklenmesi için her yıl milyonlarca dolar aktardığı belirtiliyor.