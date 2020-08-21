"Savaşa hazır olun" talimatı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, , dün İkinci Saha Ordusu Komutanı, Silahlı Kuvvetler Mühendislik Kurumu Başkanı ve Silahlı Kuvvetler Mali İşler Kurumu Başkanı ile bir araya geldi.







Şarku’l Avsat gazetesinin haberine göre; Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bessam Radi, Sisi’nin Mısır silahlı kuvvetlerinin ulusal güvenliği korumak için en yüksek derecede hazır olma talimatı verdiğini söyledi.





LİBYA VE DOĞU AKDENİZ GERİLİMİ





Geçen haftalarda Mısır Parlamentosu Cumhurbaşkanı’na Libya'ya askeri müdahale için yeşil ışık yaktı.





Libya, Mısır destekli General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu (LUO), Türkiye’nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükûmeti (UMH) güçleri arasında silahlı çatışmalar devam ediyor.





Mısır ile Türkiye arasındaki gerilim sadece Libya ile sınırlı değil. Geçen hafta Mısır, Yunanistan’la münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladı.





Anlaşmanın Türkiye'nin Libya UMH ile imzaladığı anlaşmayı devre dışı bıraktığı iddia edilmişti.