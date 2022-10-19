Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin bir telefon görüşmesi yaptığı aktarıldı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bugün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı, görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı: Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bugün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı, görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, diplomatik çözüm vizyonunu her koşulda önde tutmak gerektiğini belirterek, savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın’da yaşanan maden patlaması dolayısıyla yayınladığı taziye mesajı için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye teşekkür etti.