Samanyolu Haber /Dünya / Savaşın Ukrayna’ya bedeli 500 bin insan kaybı /28 Kasım 2024 12:15

Savaşın Ukrayna’ya bedeli 500 bin insan kaybı

The Economist gazetesi, Ukrayna’nın içinde olduğu savaşın 500 bin insan kaybına neden olduğunu duyurdu.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

The Economist’in analizine göre, Şubat 2022’den bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kayıpları öldürülen ve yaralanan toplamda 500 bin kişiyi bulmuş olabilir şeklinde.

Bu rakam, açık kaynaklar, sızdırılan istihbarat raporları ve çeşitli resmi açıklamaların incelenmesine dayanıyor.

ABD’li yetkililer ise, Ukrayna’nın kayıplarını 300 binin üzerinde olarak tahmin ediyor. Ancak diğer bağımsız analizlere göre, bu sayı 500 bine yaklaşmış olabilir. Bu kayıpların 60 ila 100 bini öldürülen askerlerden oluşuyor.

The Economist, bu platformun kayıpları yaş grubu ve cinsiyete göre katalogladığını ve bu sayede daha detaylı analizlere olanak tanıdığını belirtiyor.

Yaralanan sayısı daha çok olabilir

Makaleye göre, çatışmada öldürülen her bir asker için altı ila sekiz askerin ciddi şekilde yaralandığı varsayılırsa, savaş çağındaki erkeklerin yaklaşık %5’i ya ölmüş ya da ağır yaralanarak savaş dışı kalmış durumda. Bu, Ukrayna’nın insan gücü açısından yaşadığı zorluğu daha da derinleştiriyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, en son 25 Şubat 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın toplamda 31 bin askeri personelini kaybettiğini belirtmişti. Ancak yaralı sayısına ilişkin bilgi vermemişti. O dönemde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’nın toplam kayıplarını 444 bin kişi olarak açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Haziran ayında yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın telafisi mümkün olmayan kayıplarının her ay 50 bin ölü ve yaralıya ulaştığını öne sürmüş ve bu oranı 50’ye 50 olarak tanımlamıştı.

The Economist’in analizleri, savaşın insan gücü üzerindeki etkisini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle savaş çağındaki erkek nüfusun hızla azalması, Ukrayna’nın savaşma kapasitesini ciddi şekilde zorlayabilir. Bu durum, hem çatışmaların seyrini hem de uzun vadeli sosyal ve ekonomik sonuçları derinleştirebilir.
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