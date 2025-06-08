Samanyolu Haber /Dünya / Savaşta 3 yıl sonra kritik hamle! Rusya, Ukrayna’nın altın bölgesine ilerliyor /08 Haziran 2025 17:18

Savaşta 3 yıl sonra kritik hamle! Rusya, Ukrayna’nın altın bölgesine ilerliyor

Rusya- Ukrayna arasında devam eden savaşta 3 yıl sonra bir ilk yaşandı. Rus birlikleri, Ukrayna ordusunun en büyük lojistik merkezleri arasında yer alan Dnipropetrovsk bölgesine kara herakatı başlattı. Askeri kaynaklar bölgenin Rusya’nın eline geçmesi ile ‘yaz taarruzunun’ başlayabileceğini belirtti.

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Rusya- Ukrayna arasındaki 3 yıldır süren savaşın sona ermesine ilişkin başlayan barış müzakereleri öncesinde Ukrayna’nın Rusya’ya saldırması, ardından Kiev Limanı’nın bombalaması iki ülke arasındaki gerilimi yeniden artırmıştı.

3 YIL SONRA BİR İLK

Ukrayna’nın ardından Rusya Savunma Bakanlığı da harekete geçti. Ukrayna'nın doğusundaki Dnipropetrovsk bölgesine yönelik yeni bir askerî harekat başlatan Rusya, bir ilke imza attı. 3 yıldır süren savaşta Rus ordusu ilk kez Dnipropetrovsk'a girdi.

UKRAYNA İÇİN KRİTİK BÖLGE

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Dnipropetrovsk bölgesinin Ukrayna'da devam eden askeri operasyonlar kapsamında Ukrayna için kritik öneme sahip olduğu belirtildi. Askeri analistler, Dnipropetrovsk'un Ukrayna ordusunun bölgedeki en büyük lojistik merkezleri arasında yer aldığı bildirdi.

Açıklamada, ‘Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin batı sınırına ulaşan tank birliklerimiz, Dnipropetrovsk bölgesindeki saldırı operasyonlarını geliştirmeye devam ediyor’ denildi.

'TAARRUZ HIZ KAZANABİLİR'

ABD merkezli savaş gözlem kuruluşu Institute of Study of War (ISW), Dnipropetrovsk bölgesinin Rusya kontrolüne geçmesi durumunda Moskova'nın yaz taarruzunun hız kazanabileceğini söyledi.

ISW'nin 7 Haziran tarihli Ukrayna Savaşı raporunda, Rusya'nın yaz döneminde saldırılarını artırmak için ordunun lojistik hatlarını geliştirdiği ve ön cepheye yeni birlikler sevk ettiğine dikkat çekildi.
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