Samanyolu Haber /Dünya / "Savaşta 32 Ukraynalı gazeteci öldü" /07 Haziran 2022 16:04

"Savaşta 32 Ukraynalı gazeteci öldü"

Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politika Bakanı Aleksandr Tkaçenko, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı savaşta şimdiye kadar 32 Ukraynalı gazetecinin öldüğünü belirtti.

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Tkaçenko, bugün ülkesinde kutlanan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu yıl ülkede Gazeteciler Günü'nün acı bir tadının olduğunu kaydederek, Rusya'nın başlattığı savaşın dördüncü ayında 32 Ukraynalı gazetecinin öldüğünü vurguladı.

Ayrıca son 8 senede savaşta ölen Ukraynalı gazetecilerin sayısının daha fazla olduğunu ifade eden ???????Tkaçenko, günümüzde Ukrayna'daki gazetecilerin rolünün önemine dikkati çekti.

Gazetecilerin sorumluluk, özveri, azim ve cesaretlerinin de çok değerli olduğunu belirten Tkaçenko, "Enformasyon cephemiz sizlerin sayesinde çok güçlü." ifadesini kullandı.
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