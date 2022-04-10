Savaşta 46. gün: Rus ordusu Ukrayna'nın doğusunda yoğunlaşıyor

Ukrayna'da Bakanlar Kurulu Temsilcisi Taras Melniçuk, Telegram'dan yaptığı açıklamada, Ukrayna Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları duyurdu.







Melniçuk, Bakanlar Kurulu'nun, Rusya'dan mal ithalatını yasakladığını söyledi.





Birgün'ün haberine göre Tarım Lojistik Koordinasyon Kurulması kararı verildiğini aktaran Melniçuk, yerinden edilmiş Ukrayna vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini korumak için bir çalışma grubu kurulacağını ifade etti.





03.24 Ukrayna: "Rus ordusu ülkenin doğusunda yoğunlaşmaya devam ediyor"







Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresinden çekilen Rus ordusunun ülkenin doğusunda taarruz operasyonlarına hazırlanmak için yoğunlaşmaya devam ettiği bildirildi.





Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın 45'inci gününde, Rus ordusunun Ukrayna genelindeki sivil hedeflere roket saldırıları düzenlemeye devam ettiği belirtildi.





Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya başlattığı geniş çaplı saldırılarını sürdürdüğü hatırlatılırken "düşman ordusunun Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin toprakları üzerinde tam kontrolü sağlamak için önlemler aldığı" ifade edildi.





Donetsk yönünde saldırına devam eden Rus ordusunun Rubejnoye, Popasnaya ve Novobahmutovka yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştıkları bildirildi.





Rus ordusu kuşatması altındaki Mariupol kentini ve Herson bölgesinin idari sınırındaki mevzileri ele geçirmeye çalışmaktan vazgeçmedikleri aktarıldı.





Aynı zamanda, Donetsk bölgesindeki Vugledar kenti ile Novoselovka-2 köyünün hava saldırıları altında tutan Rus ordusunun Novotoşkiva, Stepnoy ve Marinka yerleşim yerlerinde de taarruza geçmeye çalıştıkları kaydedildi.





Sabotaj ve keşif grupların dahil olma riskinin arttığı bölgede Ukrayna ordusunun çatışma hattını tutmaya devam ettiği ve yavaş yavaş Rus birliklerini geri itmeye çalıştığı vurgulandı.







01.18 Ukrayna: Rus ordusu tarafından alıkonulan tahliye otobüsleri serbest bırakıldı





Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Rus ordusu tarafından 529 yolcusuyla alıkonulan tahliye otobüslerinin serbest bırakıldığını duyurdu.





Vereşçuk, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Melitopol kentinde Rus güçlerinin alıkoyduğu tahliye otobüslerin serbest bırakıldığını ve böylece 529 yolcunun tahliyesinin mümkün olduğunu belirtti.





Zaporijya bölgesindeki Berdyansk, Tokmak ve Energodar kentlerinde kararlaştırılan güzergahlarda tahliye çalışmaları için izin alamadıklarını anımsatan Vereşçuk, bu şehirlere vatandaşların tahliyesi için yarın tekrar ulaşmaya çalışacaklarını ifade etti.





Vereşçuk, son 24 saatte, insani koridorlar aracılığıyla Mariupol ve Berdyansk'tan Zaporijya'ya kendi vasıtaları ve tahliye otobüsleriyle 3 bin 425 kişinin ulaştığını ve Luhansk bölgesindeki Lisiçansk, Severodonetsk, Rubijnoye, Kreminna ve Popasnaya şehirlerinden 578 kişinin tahliye edildiğini aktardı.





01.11 Rusya: Ukrayna'daki tehlikeli bölgelerden tahliye edilen kişi sayısı 704 binin üzerinde







Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da savaşın başlangıcından bu yana tehlikeli bölgelerden tahliye edilen kişi sayısının 704 binin üzerinde olduğu bildirdi.





Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna'da çatışmaların sürdüğü bölgelerden sivillerin tahliyesi süreci ile ilgili başkent Moskova'da bilgi paylaşımında bulundu.





Ukrayna'nın Harkov ve Mariupol yönlerinde sivillerin tahliyesi için her gün Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren insani koridorların açıldığını belirten Mizintsev, "Almanya, Türkiye ve Fransa'nın sivil ve yabancı uyruklu vatandaşların tahliyesi ile ilgili insani girişimlerini kayda alarak Mariupol kentinden Berdyansk şehrine ek koridor sağlanıyor" dedi.





Gerektiğinde herhangi bir yönde ilave koridor açmaya ve sivilleri tahliye etmeye hazır olduklarını belirten Mizintsev, Ukrayna tarafının 10 insani koridorun açılacağını bildirdiğini ifade etti.





Ukrayna'nın tehlikeli bölgelerinden tahliye edilen kişi sayısı ile bilgi veren Mizintsev, son 24 saatte Ukrayna'nın tehlikeli bölgelerinden 3 bin 447'si çocuk 26 bin 676 kişinin tahliye edildiğini söyledi.





Mizintsev, "Bugüne kadar 135 bin 153'ü çocuk olmak üzere toplam 704 bin 434 kişi tahliye edildi. Mariupol'den doğuya doğru insani yardım koridorundan toplam 134 bin 299 kişi kurtarılabildi. Bunların 716'sı son 24 saatte kurtarıldı" bilgisini paylaştı.





Ukrayna'daki limanlarda 18 devlete ait 77 yabancı geminin bulunduğunu aktaran Mizintsev, bu gemilerin limanlarından çıkışının engellendiğini belirtti.





Mizintsev, söz konusu gemilerin limanlardan güvenli çıkışı için her gün Moskova saatiyle 08.00-19.00 arasında deniz üzerinden insani yardım koridorunun açıldığını ifade etti.





00.41 Zelenski: Bekleyecek zamanımız yok, Rusya'ya petrol ambargosu uygulayın





Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'nın bekleyecek zamanının kalmadığını belirterek, Batı'dan Rusya'nın petrol ihracatına ambargo koymasını istedi.





Zelenski, Ukrayna-Rusya savaşının 45. gününde ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın nakit akışlarına daha acı verici kısıtlamalar getirilmesi gerektiğini söyledi.





Tüm medeni ve demokratik dünyanın harekete geçmesi gerektiğini belirten Zelenski, şöyle devam etti:





"Bekleyecek zamanımız yok. Özgürlüğün bekleyecek zamanı yoktur. Rusya yeni kuvvetlerini ve yeni teçhizatlarını ülkemize sokmayı göze alabilir. Derhal harekete geçilmeli ve tirana karşı petrol ambargosu uygulanmalı."





00.04 Zelenski: Londra'nın kilit bir rol oynamasını bekliyoruz





Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Londra'nın Ukrayna devletinin güvenliğinde kilit bir rol oynamasını beklediklerini söyledi.





Zelenski, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile başkent Kiev'de yaptığı görüşmenin ardından basına açıklamada bulundu.





Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini söyleyen Zelenski, "Londra'nın, Ukrayna'nın devletinin güvenliğinde kilit bir rol oynamasını bekliyoruz" dedi.





Zelenski, Rusya'yı barışa zorlamak için daha fazla baskı uygulanması gerektiğine inandığını belirterek, "Batılı demokratik ülkeler İngiltere'yi örnek almalı" diye konuştu.





Başbakan Johnson'u, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere ilişkin bilgilendirdiğini aktaran Zelenski, Johnson'a, Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendirmek için aldığı etkili yaptırım önlemleri için teşekkür etti.