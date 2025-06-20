Savaşta 8. gün! İsrail, İran’a yeni saldırı başlattı! Askeri altyapılar vuruluyor





15.30 İRAN'DAN HIZLI KARŞILIK





BÜYÜK PATLAMA SESLERİ





14.29 İSRAİL, İRAN'A YENİ BİR SALDIRI BAŞLATTI





13.10 İSRAİL: TAHRAN'IN TAMAMI TAHLİYE EDİLMELİ





12.30 İSRAİL, TAHRAN HASTANESİ'Nİ VURDU





12.17 'VERECEĞİMİZ YANIT PİŞMAN EDİCİ OLUR'





12.07 İSRAİL, TEBRİZ HAVALİMANI YAKINLARINI VURDU





11.15 SALDIRILARDA YARALANAN KRİTİK İSMİN DURUMU İYİ





11.10 İRAN'DAN YENİ 'MÜZAKERE' AÇIKLAMASI





10.30 DEVRİM MUHAFIZLARI YENİ İSTİHBARAT BAŞKANI ATANDI





09.00 HAMANEY: İSRAİL ŞU AN CEZALANDIRILIYOR





09.22 İSRAİL İHA'LARI DÜŞÜRÜLDÜ





08.38 KREMLİN'DEN KRİTİK AÇIKLAMA





08.14 İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA





07.50 İSRAİL'DE 6 KİŞİ YARALANDI





04.10 İRAN'DA 3 DEVRİM MUHAFIZI ASKERİ ÖLDÜ





03.20 ABD VE İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA

Bakan Lammy, "Şimdi Orta Doğu'daki vahim sahneleri durdurmanın ve hiç kimsenin yararına olmayacak bölgesel tırmanışı önlemenin zamanı." dedi.





İsrail'in 13 Haziran'da İran'a düzenlediği saldırılarla başlayan çatışmalar 8. gününde de devam ediyor. İran en şiddetli misillemeyi dün gerçekleştirdi. Demir Kubbe bir kez daha delindi. Füzeler Tel Aviv ile üç şehirde ağır hasara yol açtı. İsrail'de borsa binası ve hastane vuruldu. Hastanenin yanına istihbarat tesisi olduğu için vurulduğu belirtildi. Dünkü saldırıda İsrail'de 271 kişi yaralandı.13 Haziran'dan bu yana İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı, 1277'den fazla kişi yaralandı. İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.Dünya İsrail-İran arasındaki savaşa kilitlenmiş durumda. Bölgede tansiyon sürekli artıyor. İşte dakika dakika yaşananlar...İran'dan ateşlenen bir füze İsrail'in güneyindeki Birüssebi kentine isabet etti.İsrail medyasına göre İran'ın yeni saldırısında en az 30 füze atıldı. İsrail'in Tel Aviv, Kudus ve Berşeba kentlerinde büyük patlama sesleri duyuldu. Sirenlerin ülke çapında tetiklendiği bildirildi.İsrail ordusundan yapılan açıklamada merkez ve batısındaki askeri altyapı vuruluyor denildi.İsrail Savunma Bakanı Katz, "İran’ın başkenti Tahran'dan nüfusun toplu olarak tahliye edilmesi gerektiğini" açıkladı.İsrail, İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Tahran Hastanesi'ni vurdu. Bu İsrail tarafından vurulan 3 hastane oldu.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Biz her zaman barış ve huzurdan yana olduk. Ancak mevcut durumda dayatılan savaşın sona ermesinin tek yolu, düşmanın koşulsuz şekilde saldırılarını durdurması ve siyonist teröristlerin maceracılıklarına sonsuza dek son verilmesi için kesin bir güvence verilmesidir. Aksi takdirde, düşmana vereceğimiz yanıtlar daha sert ve pişman edici olacaktır” ifadelerini kullandı.İsrail, İran'a saldırılarında Tebriz Havalimanı'nın yakınını hedef aldı. ISNA’nın belirttiğine göre, Doğu Azerbaycan Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı. nAçıklamada, "Siyonist rejim, bu sabah İlhçi bölgesinde ve Tebriz Şehid Medeni Uluslararası Havalimanı çevresinde iki noktaya saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.Yerel kaynaklara göre, saldırının düzenlendiği bölgedeki radar tesisi de vuruldu.Öte yandan Erdebil'de bir füze rampası ve Tahran'da bir apartman dairesinin de İsrail tarafından hedef alındığı kaydedildi.İran devlet medyası, İsrail saldırısında yaralanan İran lideri Ali Hamaney'in yakın müttefiki Ali Şemhani'nin durumunun iyi olduğunu açıkladı.Daha önce basına yansıyan haberlerde, Şemhani'nin saldırılarda hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.Şemhani, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yakın yardımcılarından biri ve Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesine yönelik önemli bir anlaşmanın imzalandığı görüşmelerde Tahran'ı temsil etti.2013'ten itibaren on yıl boyunca ülkenin en üst düzey ulusal güvenlik yetkilisi olarak görev yaptı ve öncesinde Devrim Muhafızları ve Savunma Bakanlığı da dahil olmak üzere bir dizi önemli görevde bulundu.Washington ve Avrupa'daki dış politika çevrelerinde iyi tanınan Şemhani, İran diplomasisinin yükselen yıldızlarından biriydi.Şemhani, Çin'in arabuluculuğunda Suudi yetkililerle yapılan ve iki ülkenin yıllar süren düşmanlığın ardından diplomatik ilişkileri yeniden kurmayı kabul etmesiyle sonuçlanan görüşmelerde İran'ı temsil etti.İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail saldırıları durmadıkça, müzakerelerin söz konusu olmayacağını yineledi. Erakçi, "Biz, ABD'yi İran’a yönelik saldırıda İsrail'in işbirlikçisi ve ortağı olarak görüyoruz. Siyonist rejimin saldırıları devam ederken, ABD müzakere talebinde bulunuyor ve birkaç kez mesaj gönderdiler. Saldırı durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz." dedi.İsrail’in İran saldırılarında ölen İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Başkanı Muhammed Kazemi’nin yerine Macid Hademi görevlendirildi.Hamaney, İran'ın İsrail'e yönelik sabah saldırılarının ardından X hesabında "Siyonist rejim cezalandırılıyor. Tam şu anda cezalandırılıyor" şeklinde bir paylaşım yaptı.Mehr Haber Ajansı, Devrim Muhafızları Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.Açıklamaya göre, Tahran’ın güneyindeki Şehri Rey ilçesinde bir kamikaze İHA ile Tahran Petrol Rafineri bölgesinde bir mini İHA etkisiz hale getirildi.Kremlin Sözcüsü Peskov, İran'da rejim değişikliği zorlamasının kabul edilemeyeceğini ve İran lideri Hamaney'e olası bir suikastin "Pandora'nın kutusunu açacağını" söyledi.İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’ın merkezine yönelik geniş çaplı hava saldırıları düzenlediğini ve bu saldırılarda onlarca hedefin vurulduğunu ileri sürdü.İsrail ordusunun açıklamasına göre, söz konusu hedefler arasında füze üretiminde kullanılan askeri üretim tesisleri ile İran’ın nükleer silah programına ait araştırma ve geliştirme kurumları da yer aldı.Gece saatlerinde düzenlenen saldırılarda İsrail Hava Kuvvetlerine ait 60’tan fazla savaş uçağı, 120 farklı mühimmatla İran’daki onlarca askeri hedefi vurdu.Saldırılarda Tahran’da yer alan ve yıllar içinde İran Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulduğu öne sürülen füze üretim merkezlerinin hedef alındığı belirtildi. Bu merkezlerde füze motorlarına yönelik ham maddelerin üretiminin yapıldığı iddia edildi. Ayrıca bunun, İran'ın nükleer silah projesini hedef alan saldırıların bir parçası olduğu ifade edildi.Bu kapsamda, 2011 yılında İran’ın nükleer silah programının kurucularından Muhsin Fahrizade tarafından kurulan ve gelişmiş askeri teknolojilerin araştırılıp geliştirildiği SEPAND adlı komuta merkezinin de hedef alındığı öne sürüldü.İsrail ordusu, aynı zamanda İran’ın nükleer silah projesi için gerekli bileşenlerden birinin üretildiği bir tesisin de hava saldırısıyla vurulduğunu iddia etti.İran makamlarından söz konusu saldırılarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.İran'dan ateşlenen bir füzenin İsrail'in güneyindeki Birüssebi kentine isabet ettiği bildirildi.İran'dan düzenlenen füze saldırısı nedeniyle İsrail'in güneyindeki özellikle Birüssebi kenti ve çevresinde saldırı alarmları çaldı. İsrail ordusu daha sonra bir isabet ihbarı aldığı noktada ekiplerinin faaliyet gösterdiğini duyurdu.İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, polis ekipleri ve bomba imha uzmanlarının Birüssebi kentinde füzenin düştüğü noktada çalıştıkları belirtildi.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çok sayıda araç ve bazı binaların hasar aldığı görüldü.Yediot Ahranot gazetesinin yerel kaynaklardan aktardığına göre, füzenin yerleşim alanında bir otoparka isabet etmesi sonucu yerde çukur açılırken, çok sayıda araç alev aldı.Haaretz gazetesinin ordu kaynaklarına dayandırdığı haberinde, hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen bir füzeyi engelleyemediği, olayın araştırıldığı belirtildi. İsrail acil yardım servisi, isabet eden füze sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişinin hafif yaralandığını aktardı.Sosyal medyada, füzenin isabet ettiği, bir noktada yangın çıktığı ve siyah dumanlar yükseldiği görüntüler paylaşıldı.İran’ın ateşlediği füzelerden birinin İsrail’deki Microsoft binasına isabet ettiği iddia edildi.İran’dan atılan füzeler nedeniyle İsrail’de alarm verildi. Gelen son bilgiler arasında İran füzelerinin İsrail’in Beer Şeva (Birüssebi) kentini vurduğu yer aldı.İsrail basını, İran'ın Beer Şeva’da İsrail savunma firması Elbit’e ait ofisleri hedef aldığını fakat füzenin 150 metre saparak bir binayı vurduğunu duyurdu.İsrail ordusu, İran'ın Kaleş Talşan köyündeki Sefidrud sanayi bölgesinde yaşayanlara tahliye uyarısında bulunmuştu. Bölgede İran'ın askeri tesislerinin de bulunduğu biliniyordu. Söz konusu bölgede saldırılar başladı.İsrail'in İran'a saldırılarında Doğu Azerbaycan eyaletinde 3 Devrim Muhafızı askeri hayatını kaybetti.İran medyasına göre, İsrail, gece saatlerinde Tahran, Geylan, Gülistan ve Doğu Azerbaycan eyaletlerine saldırdı. Gecenin ilk saatlerinde hava savunma sisteminin devreye girdiği Tahran'ın doğusunda 3 patlama meydana geldi.Doğu Azerbaycan'ın Bostan Abad bölgesindeki askeri birliğe saldırıda Devrim Muhafızı Ordusuna bağlı 3 asker hayatını kaybetti. Gülistan eyaletinin Gürgan kentinde İsrail saldırılarına hava savunma sistemleri karşılık verirken, Geylan'a bağlı Reşt kentindeki sanayi bölgesinde 4 patlama meydana geldi.İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD ile birlikte İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda kararlı olduklarını bildirdi.Resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'yi ziyaret eden Lammy, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışma sonrası Orta Doğu'daki durumun tehlikeli olmaya devam ettiğini belirtti.Bakan Lammy, "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda kararlıyız." ifadesini kullandı.Beyaz Saray'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldiğini belirten Lammy, görüşmede "bir anlaşmanın çatışmanın derinleşmesini nasıl önleyebileceğini" ele aldıklarını aktardı.İngiliz Bakan, "Önümüzdeki iki hafta içinde diplomatik çözüm elde etmek için fırsat penceresi var." ifadesine yer verdi.Lammy, Fransız, Alman ve Avrupa Birliği'nden (AB) mevkidaşlarıyla birlikte İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gideceğini bildirdi.İsrail ordusu, İran’ın Gilan eyaletinde “Sefiderud” sanayi bölgesinin, “İran rejimine ait askeri altyapılara” yönelik saldırı hazırlığı kapsamında derhal boşaltılması gerektiğini duyurdu.İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından Arapça ve Farsça yayınladığı mesajda, “İran’ın Kelç Talşan köyündeki (Gilan eyaletine bağlı) Sefiderud sanayi bölgesinde bulunan sivil ve askeri unsurlara acil tahliye çağrısı yapıyoruz. Söz konusu bölge, ekte sunulan haritada açıkça gösterilmektedir” ifadelerini kullandı.İsrail, İran içindeki sivil alanlara yönelik doğrudan saldırı öncesinde, daha önce 16 Haziran’da başkent Tahran’daki bir bölge için de benzer bir uyarı yapmıştı.İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Hamaney'e suikast tehdidinin sorulması üzerine, "Orduya, İran'da hiç kimsenin bir dokunulmazlığı olmadığı talimatını verdim. Bundan daha fazla açıklamaya gerek yok, bırakın da olaylar konuşsun." dedi.İran'ın nükleer programının hedef alınmasına ilişkin ise Netanyahu, İsrail'in "İran'daki tüm nükleer tesisleri vurma imkanına sahip olduğunu" iddia etti.Netanyahu, İsrail'in İran rejimini devirmeyi amaçlamadığını ileri sürerek, "Rejimin sarsılması bir sonuç olabilir ancak hedef bu değil, bu İran halkının vereceği bir karar." diye konuştu.