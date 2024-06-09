Samanyolu Haber /Dünya / Savaşta bir ilk! Ukrayna, Rus Su-57 savaş uçağını vurdu /09 Haziran 2024 15:28

Savaşta bir ilk! Ukrayna, Rus Su-57 savaş uçağını vurdu

Rusya-Ukrayna savaşında 2 yılın ardından bir ilk yaşandı. Ukrayna İstihbarat Ana Müdürlüğü, Astrahan bölgesindeki Ahtubinsk askeri hava üssüne düzenlenen saldırıda Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağının vurulduğunu açıkladı.

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Ukrayna İstihbarat Ana Müdürlüğü, ilk kez Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağını vurduklarını duyurdu. Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada dün Rusya'nın Astrahan bölgesindeki Ahtubinsk Askeri Hava Üssü'ne saldırı düzenlendikleri bildirildi. Açıklamada Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağının vurulduğu da kaydedildi. Uçağın vurulduğunun uydu fotoğraflarıyla da kanıtlandı.

SAVAŞTA BİR İLK
Karar'da yer alan habere göre bu tip savaş uçaklarının Rus Hava Kuvvetlerinin envanterinde sadece birkaç adet bulunduğuna işaret edilen açıklamada, Su-57 savaş uçağının ilk kez vurulduğu belirtildi.

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Geçtiğimiz günlerde Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin 1-7 Haziran'da Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi verilmişti. Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki cephe hattında ilerlemeye devam ettiği kaydedilirken, "Merkez ve Güney Askeri Grubuna bağlı birlikler, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Paraskiyevka ve Umanskoye yerleşim birimleri kurtardı" ifadeleri kullanılmıştı.

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Açıklamada, son 1 haftada Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik karadan, havadan ve denizden yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılarda elektrik tesisleri, Batılı silah ve mühimmatın saklandığı depolar, Ukraynalı askerler ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma merkezlerinin vurulduğu belirtilmişti.

Öte yandan, euronews'in haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çevresindeki kaynaklar Ukrayna'daki savaşı, "mevcut savaş hatlarını tanıyan" müzakere edilmiş bir ateşkesle durdurmaya hazır olduğu iddia etmişti.
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