Samanyolu Haber /Gündem / Savaştan kaçan Lübnanlılar Türkiye’ye geliyor /30 Eylül 2024 19:11

Savaştan kaçan Lübnanlılar Türkiye’ye geliyor

İsrail’in saldırılarından kaçan yüzlerce Lübnanlı Türkiye’ye gelmeye başladı. Lübnan vatandaşları, durumun düzelmesi halinde kısa zamanda evlerine dönmeyi umuyor.

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İsrail'in hava saldırılarından kaçarak pazartesi günü İstanbul'a gelen yüzlerce Lübnan vatandaşından bazıları yaşananlardan dolayı sarsıldıklarını ancak yakında evlerine dönmeyi umduklarını söyledi.

Lübnan hükümetine göre İsrail iki haftadır başkent Beyrut ve ülkenin farklı bölgelerindeki hedefleri vurarak çok sayıda Hizbullah komutanının yanı sıra en az bin kişiyi öldürdü.

Savaştan kaçan Lübnanlıların bir kısmı Türkiye'ye gelmeye başladı.

Middle East Airlines’ın bugün Beyrut'tan İstanbul'a olan tüm uçuşlarında yerlerin tükendiği açıklandı.

"DURUM DÜZELİRSE..."

Beyrutlu Aref Arhad, Middle East Airlines ile bugün İstanbul’a geldi ve yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Lübnan'da durum çok kötü. Şiddet dramatik bir şekilde artıyor ve Beyrut'ta çok sayıda bombalama olayı yaşanıyor. Bütün gece gökyüzünde askeri uçakların sesini duyuyoruz.”

33 yaşındaki Arhad, durumun düzelmesi halinde birkaç gün içinde Beyrut’a dönmeyi umut ettiğini söyledi.

"ÖNLEM OLARAK AYRILDIM, İSTANBUL'A GELMEYİ TERCİH ETTİM"

İstanbul’a gelen Lübnanlı gazeteci Lina Diab, yaşadığı bölgenin hala güvenli olduğunu ancak önlem olarak ayrılmaya karar verdiğini söyledi.

Diab, "Stresle yaşamak istemiyoruz, bu yüzden İstanbul'a gelmeyi, bir süre kalmayı ve neler olacağını izlemeyi tercih ediyorum. Umarım yakında Lübnan'a geri döneriz” dedi.

Türk Hava Yolları ve Pegasus Havayolları önümüzdeki günlerde Beyrut'a yapacakları uçuşları iptal etmişti.
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