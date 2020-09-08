Savcı 19 yıla kadar hapis talep etti

Libya’da hayatını kaybeden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunun cenaze törenine dair haber yaptıkları gerekçesi ile tutuklanan Oda TV Genel Yayın yönetmeni Barış Pehlivan, Oda TV muhabiri Hülya Kılınç ve Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ile ilk duruşmada tahliye edilen Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Yeni Yaşam gazetesi yöneticileri Ferhat Çelik ve Aydın Keser yarın ikinci kez hâkim karşısına çıkacak.





Duruşma öncesi mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar hakkında 19 yıla kadar hapis cezası istedi.





"Devlet sırlarına karşı suçlar" ve "MİT Kanununa muhalefet" suçlamalarıyla tutuklanan gazetecilerin yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.





Mütalaada gazetecilerin MİT Kanunu'na muhalefet ve “Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama” iddiasıyla 19 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.





ERK ACERER'İN DOSYASI AYRILACAK





Savcı ayrıca, tutuklu bulunan Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel’in tutukluluk hallerinin devam etmesini, yurt dışında olan Erk Acarer’in de dosyasının ayrılmasını talep etti.





24 Haziran'da görülen ilk duruşmada Barış Terkoğlu, Ferhat C¸elik ve Aydın Keser hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verilirken, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel ve CHP Akhisar Belediyesi Basın Birimi görevlisi Eren Ekinci'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.





Yurt dışında bulunan Erk Acarer için ise yakalama kararının devamına karar verilmişti.