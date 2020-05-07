Savcı Ahmet'in babasını gece çıkartmadı, son bir kez görmesini engelledi

Anne ve babası tutuklandığında (anne 2,5 aylık tutukluluğun ardından serbest kaldı) kanser hastalığına yakalanan Ahmet Burhan Ataç, uzun süredir hastalıkla mücadele ediyor ve sürekli babasının yanında olmasını istiyordu. Gizli tanık ifadesiyle tutuklanan ve 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan baba Reha Ataç'sa bu süreçte sadece iki kere evladını izinli çıkarak görebildi.





Küçük Ahmet'in gece saatlerinde ağırlaşmasıyla birlikte babanın evladını son kez yaşarken görmesi için insan hakları aktivistleri ve milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu büyük çaba sarf etti ancak dışarı çıkış için izni vermesi gereken savcı ısrarla babayı bırakmadı ve sabaha kadar tutacağını söyledi.





Ömer Faruk Gergerlioğlu konuya ilişkin durumu Twitter'dan şu ifadelerle duyurdu:





"Canım Ahmet bizden ayrıldı, annesinden, kardeşinden ve doyamadığı babasından ayrıldı.

Gece babası son anına yetişsin diye çok uğraştık, 3 kez kalbi duran Ahmet için Savcı, ısrarla babayı ancak sabaha göndereceğini söyledi.

Yetişemedi baba...

Kavuşturmamakta inat etmişlerdi hep"



