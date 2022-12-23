Samanyolu Haber /Gündem / Savcı akrabasının dosyasını istedi engellenince Başsavcı Vekilinin odasını silahla bastı /23 Aralık 2022 00:35

Savcı akrabasının dosyasını istedi engellenince Başsavcı Vekilinin odasını silahla bastı

İstanbul Anadolu Adliyesinde, akrabasıyla ilgili bir dosyayı karakoldan isteyen ve dosyayı alması engellenen savcının, silahını beline takarak başsavcı vekilinin odasını bastığı ileri sürüldü.

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AKP içindeki Pelikan yapılanmasına yakınlığıyla bilinen Sontv isimli internet sitesinde, dikkat çeken bir haber yayımlandı.

Habere göre; İstanbul Anadolu Adalet Sarayında Daimi Arama Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı F.A. tartışma yaşayan bir akrabasının evrakını karakoldan istedi. Bunun üzerine Adliye’de görevli Başsavcı Vekili Ö.Y.’ye haber verildi. Başsavcı Vekili Ö.Y. evrakı F.A.’ya vermemeleri talimatında bulundu.

Bunu öğrenen F.A. silahını da beline takarak “hesap sormak için” Başsavcı Vekili Ö.Y.’nin odasını bastı. Sekreteriyle olan bağrışmaları duyan Başsavcı Vekili, kendisini odasına kilitledi.

Başsavcı Vekili Ö.Y. ile görüşmek isteyen savcıyı ise F.A.’nın sekreteri sakinleştirmeye çalıştı. F.A.’nın sakinleşmesi için çaba gösteren sekreterin bu çabaları sonuç verdi ve F.A. odayı terk etti.

AKLİ DENGESİ YERİNDE OLMADIĞI GEREKÇESİYLE ADLİ TIPA SEVK EDİLMİŞ
Avukatlıktan, Cumhuriyet Savcılığına geçiş yaptığı öğrenilen F.A.’nın daha önce Bartın Adliyesinde görev yaptığı belirlendi. O dönem Bartın Cumhuriyet Başsavcısının, Cumhuriyet Savcısı F.A.’nın akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle Adli Tıp’a sevk ettiği öğrenildi.
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