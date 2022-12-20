Savcı bir CHP'li başkan için daha hapis ve siyasi yasak istedi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021 yılının Ocak ayında, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya ait olduğu iddia edilen bir Facebook hesabından Cumhurbaşkanı'na hakaret edildiğini öne sürerek soruşturma başlattı. Savcılık ayrıca, “Suçu ve suçluyu övme”, “Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama”, “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama”, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarını da yöneltti.







FACEBOOK: BÖYLE BİR HESAP YOK

Halil Arda, açılan dava kapsamında yaptığı savunmasında, iddia edilen Facebook hesabının ve öne sürülen paylaşımların kendisine ait olmadığını belirterek suçlamaları reddetti. Hakim, söz konusu hesabın kullanıcı ve erişim bilgilerinin temini için, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Facebook'a yazı yazılmasını kararlaştırdı. Halil Arda da araştırma için muvafakat verdi. Facebook'tan mahkemeye gelen yanıtta, söz konusu hesaba ilişkin IP numarası tespit edilmediği bildirildi.





SAVCI HAPİS VE SİYASET YASAĞI İSTEDİ

Savcı bugünkü duruşmada da iddiasını sürdürdü. Davanın karar duruşması için gözler bugün İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ne çevrildi. Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasında ısrar eden savcı, diğer suçlamalardan beraat talep etti. Savcı, Halil Arda'nın Türk Ceza Kanunu'nun 1 yıldan 4 yıla kadar hapis veren ve alenen işlenmesi halinde altıda bir oranında artırılmasını öngören 299. Maddesi'ne dayanarak cezalandırılması talebinde bulundu. Savcı ayrıca TCK2nin 53. Maddesi uyarınca da siyaset yasağı verilmesini talep etti.





HALİL ARDA BİZZAT SAVUNMA İÇİN EK SÜRE İSTEDİ

Duruşmaya Halil Arda katılamadı. Arda'nın avukatı Ayşe Zübeyde Aydın, duruşma hakkında SÖZCÜ'ye bilgi verdi. Aydın, müvekkilinin esas hakkındaki savunmayı bizzat yapmak istediğini ancak önceden planlanmış yurt dışı programı nedeniyle duruşmaya gelemediğini belirterek, mahkemeden ek süre istediğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avukatı Gülşen Gezici ise Halil Arda'nın duruşmayı uzatma yönünde davranışta bulunduğunu ileri sürerek erteleme talebinin reddini istedi. Savcı talebin kabulünü isterken, davacı avukatı bu kez Halil Arda'nın yurda döneceği günün ertesi olan 23 Aralık tarihine duruşma talebi verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti karar duruşmasının 5 Ocak 2023 günü saat 10:30 olmasına karar verdi.





