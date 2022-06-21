Samanyolu Haber /Gündem / Savcı cadı avına itiraz edince Bakan Bozdağ'ın izni ile HSK soruşturma başlattı /21 Haziran 2022 13:35

Savcı cadı avına itiraz edince Bakan Bozdağ'ın izni ile HSK soruşturma başlattı

Yargı dünyasından gelen 'adaletsizlik' çıkışı, AKP iktidarı tarafından hemen cezalandırıldı. İzmir'de Cumhuriyet savcısı İsmail Lale hakkında, Hizmet Hareketi'ne üye olmaktan yargılanan bir kişinin tutukluluğuna itiraza ilişkin mütalaasında kullandığı ifadeler nedeniyle inceleme ve soruşturma izni verildi.

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İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Hizmet Hareketi'ne üyelik suçlamasıyla yargılanan Ahmet Yenisarı'nın tutukluluk haline itiraz edilmesinin ardından savcı İsmail Lale, tutukluluğun kaldırılmasına yönelik mütalaa verdi.

Ancak Savcı Lale'nin mütalaada kullandığı ifadeler, "dosya kapsamıyla örtüşmeyen, meslek etiğine aykırı ve yorum içerdiği" iddiasıyla tartışma ve şikayet konusu oldu.  Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Lale hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) inceleme ve soruşturma izni verdi. Bunun üzerine HSK Birinci Dairesi de savcı İsmail Lale hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.

HSK tarafından önceki gün yayımlanan kararnameyle Lale, İzmir Cumhuriyet Savcılığı'ndan Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı'na atanmıştı.

Savcı İsmail Lale'nin davada yargılanan Ahmet Yenisarı ile ilgili verdiği mütalaa Odatv'de yayınlanan ilgili haberde yer almıştı. Habere göre Lale, mütaalasında "F... elebaşılarının, TSK'nın bazı unsurlarını iğfal ve dünya hırs ve emellerine alet etmekle; 15 Temmuz 2016 yılında devlete karşı girişilen ve belki 4-5 bin kişinin irade ve teşebbüs ettiği ihtilali, arkadaş ve taraftar olsa bile 4-5 milyon kişiye teşmil etmek, yani yetişkin nüfus olan 30-40 milyonun, yüzde 15’ini terörist ilan etmek ve devletin hasmı haline getirmenin 1. Md'deki toplum barışını koruma amacına da aykırı olduğu kanatiyle..." diyerek itirazın kabulünün gerektiğini belirtiyordu.
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