Savcı cezaevinde gardiyan işkencesine 'basit yaralama'dan ceza istedi

Adana Kürkçüler E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki adli tutuklu Şehmuz Emen’in, 22 Şubat’ta gardiyanlar tarafından çıplak arama dayatmasına maruz kalarak, konulduğu tek hücrede soğuk su dökülerek işkence görmesine dair 2 gardiyan hakkında açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Gardiyanlar Caner Güney ve Halit Arıkan hakkında, "Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması" ve "Basit yaralama" suçlamalarıyla açılan davanın duruşması, Adana 23'ncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam etti. İşkenceye uğrayan Emen’in katılmadığı duruşmada, avukatı Mehmet Nuri Toprak hazır bulundu. Sanık gardiyanlar da il dışında oldukları gerekçesiyle duruşmaya katılmadı.







'TEKME ATMIŞ OLABİLİRİM’

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre sanık Halit Arıkan'ın talimatla alınan ifadesinin dosyaya konulduğu belirtildi. Arıkan, suçlamaları reddederek, "Olay günü cezaevinde sayım yaptığımız esnada Şehmus Emen isimli mahkum, elleri arkasında şüpheli bir vaziyette duruyordu. Mesai arkadaşım Güner Tok, 'Elini indir bir göreyim' dedi. Mahkum da 'Benim zaten sizin müdürünüzle sıkıntım var davalığım' diyerek elini indirmeyerek görevli memurun üzerine atladı: Ardından olayın daha fazla büyümemesi için diğer mesai arkadaşlarımla birlikte müdahalede bulunmak zorunda kaldık. O sırada müşteki Şehmus Emeni yere yatırdık, ona rağmen direnmeye devam etti ve memur arkadaşları tekmelemeye başladı. Ben de hükümlüyü kontrol altına almak için ve kendisine zarar vermesini engellemek için tekme atmış olabilirim. Fakat olayın sıcaklığı ile bunu hatırlayamıyorum, yaralama kastım yoktur. Yaptığım eylem mahkumun yaptığı davranışları engellemek içindir. Beyanlarım bundan ibarettir. Şikayetten vazgeçme olursa kabul ederim. Yapılacak yargılama sonucu beraatime karar verilmesini talep ediyorum, mahkeme aksi görüşte ise lehime olan yasa hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum" şeklinde kendini savundu.





SAVCILIK: SANIKLAR CEZALANDIRILMALI

Savcılık, esasa dair mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı, her iki sanığın da "basit yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Emen'in avukatı Mehmet Nuri Toprak ise, bilirkişi raporlarına ve kamera kayıtları ile savcının esasa dair mütalaasına dikkat çekerek, "Dosyaya kazandırılan bilirkişi raporunda 2 sanığın müvekkile tekme attığı görülüyor. Suç sabittir. Sanıklar cezalandırılsın" dedi.





Sanıkların avukatları ise mütalaaya karşı savunma yapmak için ek savunma talebinde bulundu. Mahkeme avukatların talebini kabul ederek, duruşmayı 15 Aralık'a erteledi.