Savcı doğumhaneden getirttiğinde de hakaret etmiş

Kronoshaber'den Selahattin Sevi'nin haberine göre 1,5 ve 4 yaşındaki iki çocuğuyla kaçma şüphesi sebebiyle tutuklanan İlayda Tekgöz’ün 2019'da doğum yaptığı gün ifadesinin alındığı belirtildi.





Tekgöz’ün avukatı Nalan Doğancı, İlayda Tekgöz’ün doğum yaptığı günün sabahında İstanbul Gaziosmanpaşa’da hastaneden polisler tarafından alınarak karakola götürüldüğünü söyledi.





Doğancı, kanaması devam ederken ifade veren Tekgöz’e, savcı Fatih Göndüz’ün, etkin pişmanlıktan yararlanmayı reddettiği için tepki gösterdiği ve “Hep böyle bebek yapıp yapıp geliyorlar önümüze bebeğinizin sizi kurtaracağını zannediyorsunuz, fakat yanılıyorsunuz.” dediğini aktardı.





DOĞUMDAN SONRA KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ





İstanbul Barosu avukatlarından Nalan Doğancı, 19 Temmuz 2019 tarihinde yaşananları Kronos’a anlattı. Avukat bir arkadaşının kendisine telefonda hamile bir kadının gözaltına alındığını söylediğini belirten Doğancı, “Duyunca taksiye atlayıp polis merkezine gittim. İstanbul Gaziosmanpaşa civarında gözaltı yapılmış. Hastane orada bulunduğu ve kayıtlar polisle paylaşıldığı için orada gözaltı olmuş. İlayda hanımın yakalaması olduğu için doğum yaptıktan 2-3 saat sonra polis hastanenin kapısında belirmiş. Doğumdan 3-4 saat sonra İlayda hanımı alıp karakola götürüyorlar.” dedi.





KANAMASI VARKEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ





Müvekkilinin karakolda ifadesi alınacağı düşüncesiyle karakola gittiğini söyleyen Doğancı, “Sonra 'ifadesi karakolda alınmayacak Adliye’ye götürürüz' dediler. Yeni doğum yapmış İlayda hanımı o halde arabayla Adliye’ye götürdüler. Polis arabasına avukatı olarak bizi de almadılar. Başka arabalarla gittik adliyeye. Saat 3’e kadar Adliye’de ifadesi alınsın diye bekledik. Doğumdan çıktığı için adliye içinde İlayda hanımın çok kanaması oldu. Yanında kız kardeşi vardı ona tutunarak yürüyordu. Kanaması vardı.” diye konuştu.





MEMURLAR CUMADA, SAVCI ÖNCE "HASTANEDE KALSIN" DEDİ





Adliyede dosyanın hangi savcıda olduğunu bilmeyen polis yüzünden kapı kapı dolaştıklarının altını çizen Doğancı, “Memurlar cumaya gittiği için Adliye’de memur da bulamadık. Kadını perişan halde beklettiler Adliye’de. Sonrasında saat 2 gibi bir savcıyla görüşebildik. Savcı dedi ki: “Birazcık hastanede kalsın. Polis yanlışlıkla getirmiş bunu buraya. Zaten teşhis yapması gerekiyor karakolda.” dedi.





Ben de müvekkilim İlayda hanımın etkin pişmanlıktan yararlanacağını söylemediğini hatırlattım. ‘Suçu kabul edip etmediği belli değil. Siz neden teşhis yapacağını söylüyorsunuz?’ dedim.” diye konuştu.





BEBEK SİZİ KURTARMAZ





Teşhis yapmayı kabul edip etmeyeceğini öğrenmek için İlayda hanım ile konuştuğunu anlatan Doğancı, “Sonra İlayda hanım “Etkin pişmanlıktan yararlanmayacağını söyledi. Ondan sonra savcının yüz ifadesi tamamen değişti. Hakkında bu kadar iddia varken etkin pişmanlıktan yararlanır diye düşünmüş herhalde. Sonrasında İlayda hanım ile bebeği geldi. Savcı yeni doğan bebek ile İlayda hanımın ifadesini aldı. İfadesi uzun sürmedi ama savcının tavrı baya bir değişti. Savcı sonra şöyle dedi: “Hep böyle bebek yapıp yapıp geliyorlar önümüze. Bebeğinizin sizi kurtaracağını zannediyorsunuz ama yanılıyorsunuz” dedi. Bunu İlayda hanımın yüzüne söyledi savcı. Ben de oradaydım.” ifadelerini kullandı.





FEM DERSANESİ'NDE ÇALIŞMAK VE TANIK İFADESİ





Savcının kendi sorularının da ifadeye geçirmediğini, sadece İlayda hanımın cevaplarının yazıldığını aktaran avukat Doğancı, “2 sayfa tuttu ifade. 23 Eylül 2020'de de iddianamesi yazıldı. Suçlamalar Bylock, Bank Asya ve Boğaziçi Matematik mezunu öğretmen olduğu için FEM Dersanesi’nde çalışması da suçlama olarak yazılmış. Bir de tanık ifadesi vardı.” dedi.





SABAHTAN AKŞAM 5’E KADAR ADLİYEDE BEKLEDİK





İfadeden sonra savcının adli kontrolle şartıyla Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk ettiğini belirten Doğancı, “Yeni doğum yaptığı için Sulh Ceza dosya üzerinden inceledi. Anneyle görüşmedi. Sulh cezanın önünde de bekledik. O gün sabahtan akşam 17.00’a kadar Adliye’deydik.” diye konuştu.





ÇOK UMURSAMIYORDU SAVCI





Savcılık ifadesine girdikten sonra dosyayı başka bir avukatın devraldığını ifade eden Doğancı, “Dosyada herhangi bir gelişme olmadı zaten. Polis ile savcı arasında iletişim problemi vardı. Savcı 3 gün daha hastanede beklemesini istemiştim ama neyse getirdiler madem ifadesini alalım. Çok umursamıyordu savcı da. İlk celse de tutuklanması çok olası bir şey değil. Aynı delillerle tutuklanmayanlar da var.” dedi.





BABA DA CEZAEVİNDE, ÇOCUKLARIN KİMSESİ YOK, SERBEST KALMALI







İlayda hanımın eşinin de tutuklu olduğunun altını çizen Doğanca, “Vicdanlılarsa ev hapsi vermeleri gerekiyor. Bu delillerle daha önce tutuklama vermemişlerdi. Yeni bir delil gelmeden tutuklama verilmiyor. Bebeği 1,5 yaşında ve hâlâ emiyormuş. 4,5 yaşında kızı var. Babası da cezaevinde. Çocukların kimsesi yok. İlk duruşmada İlayda hanımın tutuklanmaması gerekirdi. Çünkü tanık zaten daha önce ifade vermişti. Tanığın aynı ifadeleri yeni delil sayılarak tutuklanmış. 4 Şubat 2021’de duruşması var. Bu anneyi serbest bırakmaları lazım. En azından ev hapsi vermeleri gerekir.” dedi.





İki çocuk annesini tutuklayan üç kişilik ağır ceza mahkemesinin iki üyesinin kadın olduğu da belirtildi.