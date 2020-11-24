Savcı ek süre talep etti

Agos gazetesinin genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de İstanbul Şişli'de gazete binasının önünde Ogün Samast tarafından katledilmişti.





Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 111'inci celsede, tutuklu yargılanan gazeteci Ercan Gün, İstanbul Silivri 1 No'lu Kapalı Cezaevi'nden, Hamza Celepoğlu ise Ankara Sincan 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtası ile bağlandı.





Tutuksuz sanıklar Ali Öz, Ecevit Emir, Gazi Günay, Adem Sarıgöl ve Reşat Altay'ın hazır bulunduğu duruşmaya, eski Emniyet amirleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek mazeret dilekçesi sunarak katılmadı.





VALİLİKTE DİNK'İ TEHDİT EDEN MİT GÖREVLİLERİ NİÇİN DİNLENMEDİ?





İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmada savcılık esas hakkındaki mütalaa için ek süre talep etti. Mahkeme savcıya esas hakkındaki mütalaayı hazırlaması için gelecek duruşmaya kadar süre verilmesine, celse arasında mütalaanın sunulması durumunda duruşma günü beklenmeksizin esasa dair beyanları hazırlanmaları için taraflara süre verilmesine karar verdi.





Dava 15 Aralık tarihine ertelendi.





Mahkeme heyeti Dink Ailesi avukatları tarafından sunulan dosyanın genişletilmesi ve Hrant Dink ile 2004 yılında İstanbul Valiliği'nde yapılan görüşmeye katılan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlilerini dinlenmesi taleplerini kabul etmemişti.