Savcı gözaltına aldırdığı annenin bebeklerini Çocuk Esirgeme’ye göndermeye çalıştı

Bebekli anneler gözaltına alınmaya ve tutuklanmaya devam ediyor. 4 aylık bebeği olan Emine Örnek dün gece tutuklandı. 9 ve 19 aylık iki bebeği olan Yasemin Baltacı bu sabah gözaltına alındı.





“ÇOCUKLARI ESİRGEME KURUMUNA GÖNDERİN”

İki bebekli anne Yasemin Baltacı bu sabah gözaltına alınırken savcı “Çocukları esirgeme kurumuna gönderin” talimatı verdi. Mersin’de meydana gelen olayı “Yine utanç sahnesi” diyerek HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Zorla küçüğü annenin yanına vermişler. Bebekli annelere zulmeden bir Türkiye! Tutuklanması yasaya aykırıdır!” dedi.





4 AYLIK BEBEĞİ OLAN ANNE DE TUTUKLANDI

Dün gece yarısı ise 4 aylık bebeği ve 5 yaşında bir çocuğu olan Emine Örnek tutuklandı. Örnek’in de tutuklandığını duyuran Gergerlioğlu, “4 aylık bebek annesi tutuklanamaz! hakim yasa çiğnedi” ifadelerini kullandı.





“ÜZERİMİZE YÜRÜDÜLER, DÖVMEYE KALKTILAR”

Gözaltına alınırken insanlık dışı muamelelerle karşılaşan Örnek ailesinin yaşadıklarını Emine Örnek’in eşi şöyle anlattı: “Vekilim gece 2 sivil ekip içeri girdiler. Üzerimize yürüdüler. Dövmeye kalktılar. Çocuklar uyuyordu. Ağza alınmayacak argo kelimeler kullandılar. Bizi dövmeye kalktılar. Esim Emine Örnek tutuklandı.” 4 aylık, 5 yaşında çocuk annesiydi!”







