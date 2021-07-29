Savcı Keynes'e inanmamış

Türkiye’ye gelip teslim olduğu iddia edilen ve ‘itirafçı’ olmak istediği halde tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtilen ‘ByLock‘un lisans sahibi’ David Keynes’in, ifadesinde ByLock’un Gülen cemaati için hazırlanmış bir program olduğu kanaatine 15 Temmuz’dan sonra vardığını söylediği öne sürüldü.





GAZETECİ İSMAİL SAYMAZ’A SÖYLEDİKLERİ İDDİANEMEYE GİRDİ





ABD vatandaşı olduktan sonra Alpaslan Demir olan ismini değiştirdiği ve ByLock’un lisans sahibi olduğu iddia edilen David Keynes hakkında hazırlanan iddianamede Demir’in avukatı aracılığıyla başsavcılığa, “Türkiye’ye gelerek teslim olmak, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak bildiklerini anlatmak istediğine” yönelik dilekçe sunduğu, 9 Haziran’da ABD’den Türkiye’ye geldiği ve İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin 17 Aralık 2020 tarihli yakalama kararına istinaden İstanbul Havalimanı’nda aynı gün saat 10.20 sıralarında gözaltına alındığı belirtildi.

İddianamede, Ekim 2016’da Keynes ile röportaj yapan gazeteci İsmail Saymaz’ın da soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 26 Ekim 2016’da “bilgi sahibi” olarak beyanda bulunduğu, Saymaz’ın, Keynes’in gazeteyi araması ve ByLock’un sahibi olduğunu söylemesi üzerine onunla görüşmek için New York’a gittiği kaydedildi.





İDDİANIN DAYANAĞI APPLE STORE’DA KREDİ KARTININ KULLANILMASI





Keynes’in İsmail Saymaz’a ‘Tilki’ lakaplı bir kişinin Apple Store’da kendi kredi kartını kullanarak ByLock isimli programı kaydettirdiğini söylediği, programın kredi kartını kullandığı için kendi adına tescil edildiği, 600 bin kişi tarafından indirildiği, programı indirenlerin yüzde 90’ının cemaatle bağlantılı olduğunu söylediğini” aktardığı dile getirildi.





Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Keynes, arkadaş çevresinden Atalay Candelen isimli kişiyle tanıştığını dile getirerek, kendisine “Tilki” olarak hitap edilen Candelen’in Portland State Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümünden 2006 yılında mezun olduğunu ve Türkiye’de bulunuyorken Amerika’da birlikte ev kiralayarak kalmak için anlaştıklarını söyledi.





Candelen ile 2013’te 17-25 Aralık olaylarından önce Ataköy’deki evinde buluştuklarını aktaran Keynes, şunları kaydetti:





HESABINDAN 100 DOLAR ÇEKİLDİ, APPLE MARKET’E E-MAİL ADRESİNİ VERDİ





“Bana Slikon Vadisinde çalışmak için CV ekleyecek programlar hazırladığını, bu programları Apple markete yüklemek için internetten satın alması gerektiğini, ancak kendi kredi kartının yurt dışı harcamasına kapalı olduğunu ve kredi kartımdan 100 dolar kullanmak istediğini söyledi. Sonra nakit olarak verecekti. Ben de arkadaşım olması nedeniyle kredi kartı bilgilerimi verdim. Bu işlem için bir mail adresi olması gerektiğini söyledi. Ben kullanmış olduğum ‘ [email protected] ’ uzantılı mail adresimi verdim. Daha sonra bu mail adresini ve kredi kartı bilgilerimi kullanarak Apple marketten söylediği program aracını satın aldı. Bu mail adresi işlemlerini Atalay kendi bilgisayarından halletti, şifreyi kendisi oluşturdu. Mart 2014’de Türkiye’de Atalay’ın evinde bir gün akşam buluştuğumuzda, ByLock isimli bir program hazırlayarak Apple markete yüklediğini söyledi ve o dönem içerisinde Amerika’da kullandığım hat bulunan telefonumu benden alarak Apple marketten bu programı indirdi ve telefonuma kurdu. Ben 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra ByLock programının tamamen ‘F...’ için hazırlanmış bir program olduğu kanaatine vardım. Zira gerek programın spesifik yapısı, gerek programın kullanışının pratik olmaması ve kullanıcı ekleme şekli, gerekse Atalay Candelen’in örgütle bağlantıları bunu göstermektedir. Bana göre Atalay’ın bu programı yazma ihtimali yüksektir.”





‘BYLOCK İÇİN DEVLET TARAFINDAN YAPILAN TÜM İŞLEMLERE RIZAM VAR’





Keynes, daha önce Apple’a müracaat ederek Apple Store’da bulunan Bylock programının indirilme bilgilerini istediğini anlatarak, “Araştırmanın uzun süreceği şeklinde geri dönüş yapılmıştı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından bu hususta girişim ve talep yapılmak istenirse bu verilerin alınmasında rızam vardır ve bu hususta elimden geleni yapacağım. Yine bu verilerin alınması hususunda rızam vardır. Ayrıca bu programın Apple market ve Android markette üreticisi ve sahibi olarak gözüktüğüm için devlet tarafından yapılan tüm işlemleri ve incelemelerde rızam vardır.” dedi.





‘PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR, BAŞARISIZ BİR İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU’





İddianamede, şüphelinin bir müddet Ankara’da yaşamış olduğu psikolojik sıkıntılardan dolayı başarısız bir intihar girişiminde bulunduğu anlatıldı.





Sanığın 15 Kasım 2011’de Amerikan vatandaşlığını alarak aynı zamanda ismini David Keynes olarak değiştirdiği bilgisi verilen iddianamede, "Atalay Candelen’in mesleki bilgisi, teknoloji şirketi imkanları ve örgütün desteğiyle ByLock isimli kriptolu yazışma programını ‘örgüt’ için geliştirdiği, bu uygulamanın sunucuya bağlanabilmesi için alınan “bylock.net” uzantılı alan adının sanık David Keynes’in kimlik bilgileriyle mail hesabı kullanılarak alındığı ve alan adı ödemelerini de Keynes’in yaptığı" yazıldı.





‘GİZLİ UYGULAMA’ APPLE STORE VE GOOGLE PLAY’DE: SAVCIYA GÖRE ‘PLANIN PARÇASI’





Söz konusu programın kullanıcılara daha hızlı ulaştırılmasının sağlanması ve aynı zamanda bu uygulamanın herkese açık bir uygulama olduğu izlenimi verilmesi amacıyla Apple market (App Store) ve Google markete (Google Play) şüphelinin kimlik bilgileri ve mail bilgilerinin, isimleri üzerine oluşturulan mail hesaplarıyla yüklendiği aktarılan iddianamede, Keynes’in de ByLock sistemine dahil edildiği ve programın geliştiricisi Atalay Candelen’in yetkilisi olduğu Base Bilgi Teknolojileri adlı şirkete SGK kaydının yapıldığı dile getirildi.





Sanığın Atalay Candelen’e ByLock yüklemesi için kredi kartını kullandırttığı ve programın kullanımı için kimlik bilgilerini Candelen’e göndermesini beyan etmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığına vurgu yapılan iddianamede, şunlar kaydedildi:





BYLOCK’U APPLE PLAY YÜKLEMEK İÇİN KİMLİK BİLGİLERİNE GEREK YOK





“Atalay Candelen’in kendi iş başvurusu CV’sine eklemek için geliştirdiği bir programın başka bir kişinin kimlik bilgileriyle Apple markete yüklenmesinin beklenemeyeceği, çünkü bu durumda bu programın geliştiricisinin ve lisans sahibinin başka bir kişi olarak gözükeceği için CV’de kullanılamayacağının açık olduğu gibi bu durum sorulan şüphelinin bu durumu açıklayıcı geçerli bir cevap veremediği, yine Google markete programın yüklenilmesinde Apple markette olduğu gibi kimlik bilgileri istenilmemesine rağmen şüphelinin bilgileriyle alınan mail adresi üzerinden yüklenildiği, bylock.net alan adının yine şüphelinin kimlik bilgileri üzerinden alındığı ve ödemelerinin de her ay şüphelinin kredi kartından otomatik olarak yapıldığı anlaşılmıştır.”





Daha önce Amerika’da bulunmuş, teknoloji şirketi ortağı ve yöneticisi olan Atalay Candelen’in bu şekilde kredi kartının yurt dışı harcamalara açık olmamasının normal olmadığı kaydedilen iddianamede, tüm işlemlerde Keynes’in Türk vatandaşlığı kimliği yerine Amerikan vatandaşlığı kimlik bilgilerinin kullanıldığı aktarıldı.



