Savcı meslektaşlarını dolandırdı: Milyonlarca lirayla kayıp

Havuz medyasında yer alan haber yargının içine düştüğü acıklı hali gözler önüne serdi.





Bakırköy Adalet Sarayı bir savcının dolandırıcılık skandalıyla çalkalanıyor.







Adli tatilden sonra faklı nedenler ileri sürerek çoğunlukla işe gelmeyen Cumhuriyet Savcısı Tamer C.'nin ucuza arsa ve araba vaadiyle aralarında meslektaşlarının da bulunduğu birçok kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edildi.





HSK soruşturma başlattı





Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 500 bin TL kaptıran bir savcının şikayeti üzerine Tamer C. hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) soruşturma başlatıldı.





Yarım milyon lirasını kaptıran savcı G.K., Tamer C. hakkında icra takibi başlattı. Tamer C.'nin istifa dilekçesi verdiği, HSK'nın bunu kabul ettiği ancak tebliğ edilemediği öğrenildi.





Ucuza araba ve arsa vaadiyle Tamer C.'nin kimi iddialara göre 6 milyon, kimi iddialara göre ise 12 milyona yakın para topladığı ileri sürülüyor. Savcının parayı nasıl topladığı tam olarak öğrenilmezken bir savcıdan 500 bin TL, iki zabıt katibinden 250 bin TL, adliye dışındaki iki kişiden 100 bin euro ve 540 TL para aldığı iddia ediliyor.