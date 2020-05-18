Savcı, öğretmen Gökhan Açıkkollu'nun katillerini akladı

05.08.2016’da gözaltında iken şüpheli şekilde hayatını kaybeden öğretmen Gökhan Açıkkollu’nun işkenceye maruz kaldığı hem tanık ifadeleri hem de raporlarla belgelenmişti. O davada aile işkence iddialarının araştırılmasını istemişti. Dosyayı inceleyen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.





KAMERA KAYITLARI İNCELENMEDİ, EK OTOPSİ RAPORU GÖRMEZDEN GELİNDİ





Kronos'ta yer alan habere göre savcılık skandala imza atarak Açıkkollu’nun ölümünde etkisi olabilecek harici bir etkenin varlığını gösteren delil ve bulgunun olmadığına karar verdi. Savcılık cezası yönden takibat gerektirecek bir hukuka aykırılığı da tespit etmedi.





Savcılık, şahitleri dinlemeye değer görmezken, gözaltında bulunduğu 13 günlük kamera kayıtlarını da izlemeye değer görmedi. Açıkkollu’nun ölümünde tutulan ek otopsi raporu da yine savcılığın delilleri arasında yer almadı.





KIRILMAZ GÖZLÜĞÜ DE KIRILMIŞTI





Adli Tıp Kurumu da Gökhan Açıkkollu’nun işkenceye bağlı ölümünü raporla tespit etmişti. Açıkkollu’nun “kırılmaz gözlüğü” kırık halde eşinin ısrarları sonucu teslim edilmişti. Açıkkollu, gözaltında olduğu süre içinde üç kez kriz geçirerek hastaneye götürülmüş, her gittiğinde de işkence gördüğünü beyan etmişti.





Açıkkollu’nun, ölümünden sonra ihraç edildiği mesleğine iade edildiği ortaya çıkmıştı.





“LANET OLSUN DÜZENİNİZE”





Savcılık kararını paylaşan Gökhan Açıkkollu’nun eşi Tülay Açıkkollu, “Lanet olsun sizin düzeninize… Açtığımız itiraz davasına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 09.01.2020 tarihinde KOVUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA karar vermiş. Yine şahitler dinlenmeden, yine 13 günlük kamera kayıtları incelemeden, ek otopsi raporu dikkate alınmadan” ifadelerini kullandı.





“ŞAHİTLER MAHKEMEYE ÇIKINCA KENDİ SAVUNMALARINI YAPMADAN EŞİME YAPILANLARI ANLATTI”





Tülay Açıkkollu, “Şahitlerin ifadeleri ortada. O dönem gözaltında olanlar mahkemeye çıkınca kendi savunmalarını yapmadan eşime yapılanları anlatmışlar. Her şey ayan beyan ortada. Ama savcının kararı ‘ORTADA SUÇ VEYA SUÇ UNSURU OLMADIĞINDAN..’

İşkenceyle adam öldürmek de suç değilse adaletiniz batsın” dedi.





GERGERLİOĞLU: CEZASIZLIK DEVAM EDİYOR





Açıkkollu’nun ölümünü kamuoyunda duyuran isimlerden HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da savcılık kararına tepki göstererek, “Gökhan Açıkkollu’nun nasıl öldüğünü bilmeyen var mı? Yargısız infaz edilen Açıkkollu’yu?? Hainler mezarlığına gömülmek istenen… Gözaltındaki işkencelere takipsizlik kararı..! Adaleti nerede bulacağız? Cezasızlık devam ediyor. Elbet bu hukuksuz günler bitecek!” ifadelerini kullandı.