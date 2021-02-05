Savcı, Selahattin Demirtaş'a 8 yıl hapis cezası istedi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’a “hakaret” ve “terörle mücadele de görev almış kişileri tehdit” iddialarıyla açılanan davanın duruşması Ankara 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Edirne F Tipi Cezaevi’nden bağlanan Selahattin Demirtaş’ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile yaptığı savunma ardından avukatları söz aldı.





Avukat Ramazan Demir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire tarafından verilen Demirtaş kararını mahkeme heyetine sundu. Demirtaş’ın “Hesap sorarız” talimatını avukatlarına verdiğini aktaran Demir, “Biz avukatlarına 'hukuki yollara başvurun' dedi. Biz de talimatın gereğini yaptık, AİHM’ye taşıdık. AİHM dokunulmazlıkların kaldırılmasından, ilk tutuklamaya, tutuklamanın devam etmesi ve ardından gelen ikinci tutuklamaya kadar ayrı ayrı bir değerlendirme yaptı” dedi. Demir, AİHM Demirtaş kararında yer alan hukuksuzluklara dikkat çekti.





‘AİHM ERDOĞAN’I MAHKUM ETTİ’

Avukat Aydın Erdoğan, Demirtaş’ın savcı hakkında savunma sırasında beyan bulunduğunu ve kendisine yönelik gerçekleştirilen operasyonlara dair savcının kamuoyuna yansıyan ilişkilerini sorguladığını belirtti. Erdoğan, “Size de sunduk. O görselleri savcı kendi medyaya servis etmiş. Demirtaş’ın hukuk önünde hesap soracağız sözü ardından biz de AİHM önünde hesap sorduk. AİHM kararıyla hukuksuz bir şekilde kaldırılan dokunulmazlıklarla ilgili Meclis mahkum edildi. Cumhurbaşkanı mahkum edildi. Cumhurbaşkanı sabah akşam ekranlarda masumiyet karinesini çiğneyerek, müvekkilimizin yargılamaları sürerken ‘terörist’ ilan etti. Anayasaya bağlılık yemini eden Cumhurbaşkanı yani Sayın Erdoğan, AİHM tarafından mahkum edilen sanıklardan biridir. Ankara Cumhuriyet Savcısı Yüksel Kocaman, Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hepsi AİHM önünde mahkum edildi” diye konuştu.





Erdoğan, savunma sırasında sarf edilen sözlerden dava açılmasının savunma hakkına müdahale olduğunu belirterek, beraat talebinde bulundu.





MÜTALAADA 'PKK İLE İLGİSİ VE İLİŞKİSİ' İFADESİ

Kocaman’ın avukatı ise savunmaları reddettiğini belirterek, yazılı savunma talebinde bulundu. Avukat savunmalarını ardından iddia makamı mütalaasını açıkladı. Savcılık mütalaasında Demirtaş hakkında “hakaret” ve “tehdit” suçlarından ceza talep etti. Savcılık mütalaasında, “Sanık Selahattin Demirtaş’ın yargılamalara konu olan PKK/KCK silahlı terör örgütüyle ilgisi ve ilişkisi, geçmişinde siyasi parti genel başkanı olarak görev yapması, aktif siyasi hayatta rol alması” sebepleriyle kitleleri etkileyecek imkân ve kabiliyeti olduğunu öne sürerek, savunma sırasında kamu görevlisinin kimlik bilgilerini paylaşmasının Kocaman’ı “örgüt mensuplarına hedef gösterme” sonucu doğuracağı yorumunda bulundu.





Selahattin Demirtaş ise, “İddianame de bile bir örgüt telaffuz edilmemişken, beni bir örgütle iltisaklı ilan ediyor. Savcı hakkında da suç duyurusunda bulunacağım. Aleni bir yorum yapılmış mütalaada, beni bir örgütle iltisaklı göstermesi suçtur” dedi.





AVUKAT DEMİR: BU MAHKEME SALONLARINDA SİZDEN HESAP SORACAĞIZ

İkinci kez konuşan Demir, “Savcılık makamının müvekkilimiz hakkında ‘PKK/KCK ilgisi ve ilişkisine dair’ ifadesini kendisine iade ediyoruz. Müvekkilimiz yargılaması devam ediyor ama hiçbir örgütle bağlantısı yoktur. Sizde göreceksiniz tüm dosyalardan beraat edecek. Biz de mahkeme salonlarında sizden hesap soracağız” dedi.





Avukatın beyanını kesen mahkeme başkanı “Salondan çıkarma” ile tehdit etti. Avukatlarla polemiğe giren iddia makamı ise, “Dinliyorum ve peki diyorum” dedi.





KARAR DURUŞMASI 9 NİSAN’DA

Kararını veren mahkeme heyeti Demirtaş hakkında Ankara 19’uncu Ağır Ceza ve 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamaları devam eden dosyaların iddianamelerini istedi. Demirtaş’ın bir sonraki mahkeme salonda hazır bulundurulmasına da karar veren heyet, duruşmanın Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görülmesini kararlaştırdı. Duruşma 9 Nisan tarihine ertelendi.