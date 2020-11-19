Savcılar değil AKP'liler açıkladı: Çakıcı'ya soruşturma açılmış

Soruşturma başlatıldığı haberini savcılıklar değil AKP'li isim verdi. AKP'li Turan, "Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. İlgililerden edindiğim bilgi budur" dedi. "Hakaret, tehdit, kötü söz kimden gelirse, kime karşı yapılırsa bu yanlıştır, doğru değildir" ifadesini kullanan Turan, şöyle devam etti:





"Hukuk çerçevesinde gereği yapılmalıdır. Hukuk AK Parti'nin değişmez ilkesidir, ilkesel duruşumuz budur. Kişilere bağlı hakaret, tehdit olmaması gerekir."





Çakıcı, iki gün önce partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında hükümete yönelik olarak “Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?” diyen Kılıçdaroğlu'na 'tepki' göstermişti.







Çakıcı, kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamasında Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak "Akıllı ol", "Vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın", "Kazığa oturturum" gibi tehdit içerikli ifadeler kullanmıştı.



