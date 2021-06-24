Samanyolu Haber /Gündem / "Savcılar Peker'in iddiaları için soruşturma başlattı" iddiası /24 Haziran 2021 09:41

"Savcılar Peker'in iddiaları için soruşturma başlattı" iddiası

Cumhuriyet gazetesi, suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarıyla ilgili olarak 3 ilde savcıların harekete geçtiğini ve soruşturma başlattığını ileri sürdü.

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Sedat Peker'in ifşalarının ardından savcıların neden harekete geçmediği sorusu, gündemin önemli başlıklarından biriydi. Cumhuriyet'in haberine göre 3 ayrı ilde savcılar Peker'in iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. 

Habere göre iddialar kapsamında İstanbul, Ankara ve Muğla'da soruşturmalar başlatıldı. Hem videoların çözümleri, hem baroların şikâyetleri hem de açık kaynaklardaki haberler dosyalanmaya başlandı. 

Haberde soruşturma içeriklerinin dışarı sızdırılmaması için özel çaba gösterildiği, hatta bu sebeple UYAP'a yüklenmemiş olabileceği belirtildi. 
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