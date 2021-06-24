"Savcılar Peker'in iddiaları için soruşturma başlattı" iddiası

Sedat Peker'in ifşalarının ardından savcıların neden harekete geçmediği sorusu, gündemin önemli başlıklarından biriydi. Cumhuriyet'in haberine göre 3 ayrı ilde savcılar Peker'in iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.





Habere göre iddialar kapsamında İstanbul, Ankara ve Muğla'da soruşturmalar başlatıldı. Hem videoların çözümleri, hem baroların şikâyetleri hem de açık kaynaklardaki haberler dosyalanmaya başlandı.





Haberde soruşturma içeriklerinin dışarı sızdırılmaması için özel çaba gösterildiği, hatta bu sebeple UYAP'a yüklenmemiş olabileceği belirtildi.