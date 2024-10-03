Savcılar: Trump seçimli kaybettikten sonra 'suça başvurdu'

Donald Trump'ın 2020 ABD başkanlık seçimlerini kaybettikten sonra "görevde kalmak için suçlara başvurduğu" belirtildi.



Federal savcılar Çarşamba günü açıklanan bir mahkeme dosyasında, eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın 2020 seçimlerini kaybettikten sonra iktidara tutunmak için başarısız bir girişimde bulunarak "suçlara başvurduğunu" belirtti. Dilekçede eski başkanın yargılanmaktan muaf tutulma hakkı olmadığı savunuluyor.



Özel danışman Jack Smith'in ekibi tarafından sunulan başvuru, Yüksek Mahkeme'nin eski başkanlara görevdeyken gerçekleştirdikleri resmi eylemler için geniş bir dokunulmazlık tanıyan ve Trump'ı Demokrat Joe Biden'a karşı kaybettiği seçimin sonuçlarını bozmak için komplo kurmakla suçlayan kovuşturmanın kapsamını daraltan görüşünün ardından yapıldı.



Aylar süren kongre soruşturması ve iddianame Trump'ın seçim sonuçlarını geri alma çabalarını tüm ayrıntılarıyla ortaya koymuş olsa da, dosyada Trump'ın en yakın yardımcılarının daha önce bilinmeyen ifadelerine yer verilerek, Beyaz Saray'daki hakimiyetini kaybederken "seçim sürecinin her aşamasını hedef almak için hileye başvuran" "giderek çaresizleşen" bir başkan portresi çiziliyor.



Amaç ise, ABD Bölge Yargıcı Tanya Chutkan'ı iddianamede isnat edilen suçların resmi değil özel eylemler olduğuna ve bu nedenle dava ilerledikçe iddianamenin bir parçası olarak kalabileceğine ikna etmek.



Bunlar arasında eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'i 6 Ocak 2021 öğleden sonra seçim oylarının sayımını onaylamayı reddetmeye ikna etme çabaları da yer alıyor.



Smith'in ekibi, "Özel komploculardan oluşan bir ekiple birlikte çalışan sanık, oyların toplandığı ve sayıldığı hükümet işlevini - sanığın Başkan olarak resmi bir rolünün olmadığı bir işlev - hile ve aldatma yoluyla bozmak için birden fazla cezai yol izlediğinde bir aday gibi hareket etti," dedi.



Dosyada, "Sanık 2020 başkanlık seçimlerini kaybettiğinde, görevde kalmaya çalışmak için suçlara başvurdu," ifadelerine yer verildi.



Özellikle Trump'ın başkanlığı kazanması ve yeni başsavcının davanın düşürülmesini talep etmesi halinde davanın görülme ihtimali belirsiz olsa da, dava özeti yine de savcıların jüri önünde verecekleri ifadeler ve ortaya koyacakları kanıtlar için bir yol haritası işlevi görüyor.



Trump'ın hangi eylemlerinin Trump'ın yargılanmaktan muaf olduğu resmi davranışlar olduğuna ve hangilerinin Smith'in ekibinin sözleriyle davanın devam edebileceği "özel suçlar" olduğuna Chutkan karar verecek.