Samanyolu Haber /Gündem / Savcılara rapor aranmaksızın mal varlıklarına el koyma yetkisi verildi /25 Ekim 2025 18:34

Savcılara rapor aranmaksızın mal varlıklarına el koyma yetkisi verildi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, “Cumhuriyet savcılarına rapor aranmaksızın verilecek el koyma yetkisi”ne ilişkin olarak torba yasa taslağı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, ilgili düzenlemenin sadece nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve banka/ kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarını kapsadığı, mülkiyet hakkına yönelik keyfi muameleye yol açabilecek hiçbir konuya yer verilmediği ileri sürüldü.

MASAK, sadece nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve banka/ kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında, Cumhuriyet savcılarına MASAK’tan veya ilgili diğer kurumlardan rapor alınmaksızın el koyma yetkisi verildiğini bildirdi.

t24’te yer alan habere göre, MASAK’ın internet sitesinden, “Cumhuriyet savcılarına, rapor aranmaksızın el koyma yetkisi verileceği” yönündeki torba yasa taslağına ilişkin olarak açıklama yapıldı.

MASAK’ın açıklaması şu şekilde:

“Sadece nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında, Cumhuriyet savcılarına Başkanlığımızdan veya ilgili diğer kurumlardan rapor alınmaksızın el koyma yetkisi verilmektedir. Bu şekilde bir düzenleme yapılmasındaki temel amaç, özellikle internet yoluyla işlenen nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında, suç konusu paranın, finansal sistemden kaçışını engellemek amacıyla hızlı bir şekilde müdahale edilmesini temin etmektir.

Düzenlemeyle, hızlı bir şekilde el konulan paraların, en kısa sürede mağdurlara ödenmesi öngörülmektedir. Bunun dışındaki iddialara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Gerek Başkanlığımız ve gerekse Adalet Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerde, vatandaşlarımızın mülkiyet hakkına yönelik keyfi muameleye yol açabilecek hiçbir konuya yer verilmemektedir.”
