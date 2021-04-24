Samanyolu Haber /Gündem / Savcılık: 120 ülkede faaliyetteydi /24 Nisan 2021 14:25

Savcılık: 120 ülkede faaliyetteydi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Thodex'le ilgili yürütülen soruşturmaya dair açıklama yapıldı. Şirketin 120'den fazla ülkede faaliyet gösterdiği belirtildi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Thodex hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.

"Thodex adlı kripto para borsasında hesapları bulunan kişilerin hesaplarına erişilemediği ve şirket sahibinin yurtdışına kaçtığı yönünde ihbar alınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır" hatırlatması yapılan açıklama, şöyle devam etti:

"Soruşturma kapsamında şirket sahibi olan şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan 2021 günü yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanmış, ayrıca şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmiştir. Temin edilen ilk bilgilere göre bu firmanın 2017 yılında Faruk Fatih Özer tarafından Koineks Teknoloji A.Ş. ismiyle kurulduğu ve 2020 yılında da yurt dışına açıldığı, Koineks ismiyle kurulan şirketin ismini Thodex olarak değiştirdiği, 120'den fazla ülkede faaliyet gösterdiği belirlenmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2021/2680 sayılı kararıyla şüpheli Faruk Fatih Özer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmış ve şahsın uluslararası düzeyde (kırmızı bültenle) aranıp yakalanmasını sağlamak amacıyla gerekli adli girişimler yapılmıştır. Mahkeme kararı üzerine Adalet Bakanlığınca gerekli yasal prosedürler işletilerek şahıs hakkında kırmızı bülten çıkarılmış, Arnavutluk'a gittiği belirlenen şahsın Arnavutluk'tan iadesi istenmiştir. Ayrıca adı geçen şirkete ve şüpheli şahsa ait banka hesaplarına tedbir konulmuştur.

Adı geçen şirket bünyesinde çalıştığı belirlenen 80 kişinin yakalanması, bu kişiler nezdinde bulunan suç eşyalarına el konulması ve dijital materyallerin incelenmesi amacıyla kolluk ekiplerine gerekli talimat verilerek 9 ilde eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Şu an itibariyle 65 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılmasını ve tüm sorumlular hakkında yasal işlemlerin yapılmasını temin amacıyla gereken tüm işlemler aralıksız olarak ve titizlikle sürdürülmektedir."
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