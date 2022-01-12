Savcılık, Bakan Karaismailoğlu'nun adının karıştığı yolsuzluk iddiasına soruşturma başlatmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Fatih Altaylı'nın Habertürk Tv'deki Teke Tek programında dile getirdiği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun canlı yayına bağlanarak reddettiği ‘yolsuzluk' suçlamasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Bakan’ın adının karıştığı yolsuzluk iddiasını savcılığın soruşturduğu ve İBB’den olayla ilgili belgeleri istediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, Bakan Karaismailoğlu'nun İBB'deki görevi sırasında olmayan bir işi yapılmış gibi gösterip ödeme yaptığını öne sürmüştü. Kılıçdaroğlu, "Ulaştırma Bakanlığı yapan kişi eskiden İBB'de Genel Sekreter Yardımcısıydı. İş olmuş gibi tutanak tutuyor, düzenliyor, para veriyorlar. İhale yok, bina da yok. İhale yapılmış gibi tutanağı tutup adama para veriyorsunuz. Bunun hesabı sorulacağına bu adamı bakan yapıyorsunuz. Getirdiniz, bakan yaptınız, ne oldu? Dokunulmazlığı oldu" demişti.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Aralık 2020'de yargıya taşıdığı ve soruşturmayı yürüten savcılığın İBB'den tüm kayıtları istediği dosyayla ilgili süreç şöyle gelişti:





İBB'nin yeni yönetimi, belediyeye ait Medya A.Ş'nin 2018 yılında ihale ettiği “web sitesi yapımı ve organizasyon” işlerini mercek altına aldı. İBB Teftiş Kurulu'na bağlı müfettişler yaptıkları denetimde, ihale kapsamında yapılan ödemelerde usulsüzlüklere rastladı.





Yapılan işlerin tamamına yakınının sözleşmeye uygun olmadığı ve yapılan 15 milyon 458 bin lira tutarındaki ödemenin kamu zararı yarattığı belirlendi. Dönemin harcama ve ihale yetkilisi olan eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve şu anki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da aralarında bulunduğu İBB görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.





Yolsuzluk haberine önce erişim engeli geldi ardından İçişleri Bakanlığı yolsuzluk dosyalarına el koydu. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde bir TV programında bakan hakkındaki yolsuzluk iddiasını tekrar gündeme getirdi. Canlı yayına bağlanan Bakan Karaismailoğlu, “Uydurma bir rapordur” dedi ve Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Yolsuzluk iddiaları ile ilgili İBB'nin yaptığı suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.





BELGELER SAVCILIKTA





Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, 3 ay önce 19 Ekim 2021 tarihinde İBB'ye bir yazı göndererek yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere bazı belgeler istedi. Söz konusu ihalenin evraklarının onaylı suretleri talep edildi.





İhalenin hangi kanun kapsamında, ne zaman ve nerede yapıldığının bildirilmesi istendi. İhaleyi alan İBB şirketi Medya A.Ş ile imzalanan sözleşme ve hakediş dosyalarının onaylı suretleri, bu dosyalarda görev alan kontrol heyeti üyeleri ile kabul komisyonu üyelerinin ve yüklenici şirketinin yetkili temsilcisinin açık kimlik ve adres bilgilerinin iletilmesi talep edildi. İBB, talep edilen bütün evrakı 1 Kasım 2021 itibariyle başsavcılığa gönderdi.



