Savcılık Bayraktar'ın 17/25 Aralık için 'soruştur' çağrısını reddetti

Diken’den Altan Sancar’a konuşan Bayraktar, 17-25 Aralık 2013 operasyonunda kendisi hakkında açılan dosyada yer alan bilgileri kabul ederek şunları söylemişti: “Dosyam var, dosyada ne varsa kabul ediyorum, benim suçum. Telefondaki konuşmalar bana aittir, tapeler bana aittir, renkli çekilen kameralar, teknik takiptekilerin hepsi bana aittir.”







Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Bayraktar’ın açıklamalarını yargıya taşımış, Bayraktar’ın yanı sıra eski bakanlar Egemen Bağış, Muammer Güler ve Zafer Çağlayan hakkında ‘suç işlemek için örgüt kurmak‘, ‘zimmet’, ‘irtikap’, ‘görevi kötüye kullanma‘ ve ‘kamu görevlisinin suçu bildirmemesi’ suçlarını işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.





Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre İstanbul başsavcılığı, ‘aynı olayla ilgili olarak daha önceden soruşturma yapıldığı’ gerekçesiyle ‘soruşturma yapılmasına yer olmadığına‘ karar verdi.







Ancak HKP, karara itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, ‘savcılığın, ikrar ve itiraflara dair maddi gerçekliği araştırmaya lüzum görmediği ve göz ardı ettiği‘ kaydedildi.





Kararı veren savcının ‘yetkisini kötüye kullandığı’ savunulan dilekçede, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski Meclis başkanı Cemil Çiçek’in de tanık olarak dinlenmesi istendi.





"YENİ DELİL NİTELİĞİNDE"





HKP Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak, savcının ‘yıldırım hızıyla takipsizlik kararı verdiğini’ belirtirken, kararın gerekçesi olan eski takipsizlik kararlarına işaret etti.





Çolak, şunları söyledi: “Takipsizlik kararı, kazanılmış hak doğurmaz. İtiraflar yeni delil niteliğindedir. Yeni deliller ortaya çıktığı için yargılanmanın yenilenmesi gerekir.”





Bayraktar’ın “Tarafsız bir savcı çıksın, bu dosyaları incelesin. Gerek görürlerse Yüce Divan’a gitmekten de korkmam” açıklamasını anımsatan Çolak, şöyle devam etti: “Bayraktar, ‘Savcılar çağırsın, bildiklerimi anlatacağım’ diyor, savcı ‘Hayır gelme’ diyor. Bu kararı böyle nitelendiriyoruz. Mevcut koşullarda çok bir sonuç beklemiyoruz ama yarın iklim değiştiğinde bu dosyalar kaçınılmaz olarak yeniden ele alınacak. O zaman hem failler hem de görevini yapmayan hâkim ve savcılar yargılanacak.”