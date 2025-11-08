Samanyolu Haber /Gündem / Savcılık ‘Beyaz Toros’ tişörtlerinin satışına onay verdi /08 Kasım 2025 21:46

Savcılık ‘Beyaz Toros’ tişörtlerinin satışına onay verdi

Faili meçhul cinayetler ve insan hakları ihlallerinin simgesi Beyaz Toros ve JİTEM yazılı tişörtlerin satışına savcılıktan tartışmalı gerekçeyle "onay" geldi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon, 1990’lı yıllarda Türkiye’de faili meçhul cinayetler ve insan hakları ihlalleriyle özdeşleşen “Beyaz Toros” ve “JİTEM” yazılı tişörtler ile ilgili yapılan suç duyurusuna takipsizlik kararı verildiğini açıkladı.

İHD’nin “Beyaz Toros Tişörtleri Aklanamaz: Cezasızlığa Son!” başlıklı açıklamasında, bu tişörtlerin devlet görevlilerinin işlediği ağır insan hakları ihlallerinin simgesi olduğu vurgulandı. Açıklama, 1990’lı yıllarda meydana gelen faili meçhul cinayetler ve gözaltında kayıplara atıfta bulunarak, bu sembollerin ticari ürün olarak pazarlanmasının toplumda ırkçılığı ve şiddeti yeniden ürettiğini savundu. İHD’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Tüm kamuoyunun bildiği üzere, özellikle 1990’lı yıllarda meydana gelen faili meçhul cinayetler ve gözaltında kayıplar, Türkiye’nin yakın tarihinde derin izler bırakmıştır. Bu dönemin en çarpıcı sembollerinden biri olan beyaz Toros, devlet görevlilerinin işlediği ağır insan hakları ihlallerinin simgesi haline gelmiştir.

Ancak son dönemde, bu simgeyi taşıyan “Beyaz Toros” ve “JİTEM” yazılı tişörtlerin ticari ürün olarak üretilip internet üzerinden satışa sunulması, insan hakları savunucularını son derece rahatsız etmiştir.”

‘KESİNLEŞMİŞ MAHKUMİYET YOK’

Dernek, bu satışların Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 215. maddesinde düzenlenen “suçu ve suçluyu övmek” ile 216. maddesinde düzenlenen “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarını oluşturduğunu belirterek, firmalar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kısa bir süre içinde “kovuşturmaya yer olmadığına” dair karar verdi. Kararın “ortada kesinleşmiş bir mahkûmiyet hükmü bulunmadığı için suç veya suçludan bir mahkûmiyet hükmü bulunmadığı için suç veya suçludan söz edilemeyeceği” gerekçesiyle alındığını belirten İHD, cezasızlığa karşı mücadele çağrısı yaptı.
