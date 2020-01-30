Samanyolu Haber /Gündem / Savcılık harekete geçti /30 Ocak 2020 13:25

Savcılık harekete geçti

24 Ocak Cuma akşam saatlerinde meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Elazığ'da artan kira fiyatları hakkında Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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Elazığ Depremi'nin yaraları henüz sarılmamışken bazı fırsatçıların 750 TL ila 1.500 TL arasında değişen ev kiralarını 1.500 TL ila 2 bin TL arasına çıkarması sosyal medyada infiale sebep olmuştu. 

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı artan kira fiyatlarıyla ilgili re'sen araştırma ve soruşturma başlatıldığını kaydetti. 

Elazığ’da 24 Ocak Cuma akşam saatlerinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve 100'e yakın ev yıkılırken, 600'den fazla ev de ağır hasar görmüştü. 

EV KİRALAMAK İSTEYEN DEPREM MAĞDURLARINA İKİNCİ BİR ŞOK DAHA!

Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar geçici olarak çadır, okul, cami, spor salonları ve misafirhanelerde ağırlanıyor. 

Evleri hasar görenler kiralık ev ararken ikinci bir şok daha yaşadı. Kiraların  neredeyse iki katına çıktığını gören deprem mağdurları bu fırsatçılığa son verilmesi için sosyal medyada video ve mesajlar paylaştı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, deprem fırsatçılığı yapanların tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığını duyurdu. 
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