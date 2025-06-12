Savcılık harekete geçti! Zeyrek’in bahçesindeki havuzda teknik inceleme





HAVUZUN ETRAFI ÇİTLERLE ÇEVRİLDİ

Yunusemre ilçesinde bulunan evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 9 Haziran’da yaşamını yitirdi. Zeyrek'in cenazesi, 10 Haziran günü Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.Olayla ilgili adli süreç devam ederken, savcılık ve bilirkişi heyetinin havuzda yaptığı teknik incelemeler de sürüyor. Güvenlik gerekçesiyle havuz alanının ve makine dairesinin bulunduğu kısmın çevresi geçici olarak kapatıldı.