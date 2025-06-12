Samanyolu Haber /Gündem / Savcılık harekete geçti! Zeyrek’in bahçesindeki havuzda teknik inceleme /12 Haziran 2025 18:42

Savcılık harekete geçti! Zeyrek’in bahçesindeki havuzda teknik inceleme

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in (48), ikamet ettiği sitedeki yüzme havuzunun makine dairesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. İncelemeler kapsamında havuzun suyu tahliye edilirken, olayın meydana geldiği bölge ile makine dairesi güvenlik çitleriyle çevrildi.

SHABER3.COM

Yunusemre ilçesinde bulunan evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 9 Haziran’da yaşamını yitirdi. Zeyrek'in cenazesi, 10 Haziran günü Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

HAVUZUN ETRAFI ÇİTLERLE ÇEVRİLDİ

Olayla ilgili adli süreç devam ederken, savcılık ve bilirkişi heyetinin havuzda yaptığı teknik incelemeler de sürüyor. Güvenlik gerekçesiyle havuz alanının ve makine dairesinin bulunduğu kısmın çevresi geçici olarak kapatıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Savcılık harekete geçti! Zeyrek’in bahçesindeki havuzda... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:32:16