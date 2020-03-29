Savcılık: Melek Çetinkaya’nın adalet yürüyüşü suç değil, ifade özgürlüğü kapsamında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kararında “Terör örgütü propagandası yapma suçu yönünden suçun unsurları oluşmamıştır” ifadesi kullanıldı.





Cumhuriyet’in haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya ile benzer durumdaki eski Harp Okulu öğrencisi Yasin Güleşçi’nin annesi Ayten Güleşçi hakkında yürütülen cemaat soruşturmasında takipsizlik kararı verdi.





Ankara’da “adalet” yürüyüşü başlatmak isterken gözaltına alınan ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Melek Çetinkaya ve Ayten Güleşçi hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savclık kararında yasa koyucunun ifade özgürlüğünün kullanılışını garanti etmek saikiyle hareket etmiş olduğu ifade edilerek, “Aksi düşünce terör örgütlerinin amacına hizmet eder. Terör örgütü propagandası yapma suçu yönünden suçun unsurları oluşmamıştır” denildi.





Ankara’da Güvenpark’ta müebbet hapis cezası alan çocukları ve tutuklu anneler için Adalet Yürüyüşü başlatan Melek Çetinkaya ve Ayten Güleşçi ile birlikte yürüyüşe katılmak isteyen 66 kişi 19 Ocak 2020’de polis tarafından gözaltına alınmıştı.

