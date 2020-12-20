Savcılık nerede olduğunu bulamıyor(!)

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, yetkililerin Alaattin Çakıcı’nın bugüne kadar ifadesinin alınamamasını, adresinde bulunamamasına bağladığını yazdı.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit eden organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’ya yönelik başlatılan soruşturmayla ilgili bilgiler paylaşan Saygı Öztürk, “Çakıcı’nın bugüne kadar ifadesinin alınamamasını, yetkililer adresinde bulunamamasına bağlıyor. ‘Alaattin Çakıcı’ kitabımda da belirttiğim gibi, daha çok teknesinde kalıyor” dedi. Çakıcı hakkındaki soruşturmayı yürüten Ankara savcısının Bodrum savcılığına gönderdiği yazıyı paylaşan Öztürk, savcılığın Çakıcı’ya “Kılıçdaroğlu’nu tehdit eden mektubun yayınlandığı Twitter hesabının kendisine ait olup olmadığının sorulmasını” istediğini belirtti.





Çakıcı’yla ilgili suç duyurularının üzerinden 1 ay geçtiğini belirten Öztürk, yazısında şunları kaydetti:





“Bu süreçte, Çakıcı’nın bir türlü ifadesinin alınmaması TBMM’de defalarca gündeme getirildi. Bu durum eleştiri konusu olmaya devam ediyor. Gelelim, bu konuda soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının neler yaptığına. Önce, Çakıcı’nın adresinin belirlenmesine çalışıldı. Çakıcı’nın İstanbul ve Bodrum’da iki adresi belirlendi. Çakıcı’nın İstanbul’dan çok Bodrum’da bulunduğu savcılığa bildirildi.





Ankara C. Savcısı Avni Rıfat Baysal tarafından 23 Kasım 2020’de, yani şikayet dilekçesinin sunulmasından 5 gün sonra, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosu’na, Çakıcı’nın adresi bildirildi. Çakıcı ile ilgili gönderilen yazıda sorulması istenen sorular da belirtildi. Savcılığın yazısını okuyoruz:





TWİTTER HESABI KENDİSİNE Mİ AİT?





Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere; Aşağıda açık kimliği ve adresi yazılı Alaattin Çakıcı’nın Cumhuriyet Başsavcılığınıza davet edilerek; Müşteki Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yazılan hakaret ve tehdit içerikli olduğu iddia yazının yayınlandığı Twitter hesabının kendisine ait olup olmadığı, yazının kendisi tarafından yazılıp yazılmadığı, yazı kendisi tarafından yazılmış ise bu yazıyı nerede kaleme aldığının sorularak şüpheli sıfatı ve delillerin tespiti ile ikmal olunacak talimatın Cumhuriyet Başsavcılığımız Basın Suçları Soruşturma Bürosu’na gönderilmesi rica olunur.





ÇAKICI TEKNESİNDE KALIYOR





Çakıcı’nın bugüne kadar ifadesinin alınamamasını, yetkililer adresinde bulunamamasına bağlıyor. “Alaattin Çakıcı” kitabımda da belirttiğim gibi, daha çok teknesinde kalıyor. O yüzden kendisine tebligat yapılamadığı belirtiliyor. Çakıcı’nın ifadesinin alınması durumunda sorulara nasıl cevap vereceği de merak ediliyor.”