Samanyolu Haber /Gündem / Savcılıktan Depremle ilgili bazı paylaşımlara soruşturma /06 Şubat 2023 12:30

Savcılıktan Depremle ilgili bazı paylaşımlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremle ilgili yanlış ve çarpıtılmış paylaşım yapanlara yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Türkiye'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. En az 284 kişinin hayatını kaybettiği depremde çok sayıda bina da yıkıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, depremle ilgili yanlış ve çarpıtılmış paylaşım yapanlara yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen ve çevre illerde de etkisini gösteren deprem ile ilgili olarak sosyal medya hesaplarından, yanlış veya doğruluğu bulunmayan çarpıtılmış gerçeğe aykırı bilgileri sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saiki ile yayan dezenformasyon niteliğindeki yorum, beyan ve açıklamalara ilişkin paylaşımlar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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