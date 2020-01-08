Samanyolu Haber /Dünya / Savcılıktan Flynn'e kötü haber /08 Ocak 2020 12:21

Savcılıktan Flynn'e kötü haber

Amerika Birleşik Devletleri Federal Savcılığı, Başkan Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'le ilgili tutumunu değiştirdi. Savcılık Flynn'in altı aya kadar hapis cezası almayı gerektiğini belirtti.

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Araştırma komisyonunun başındaki Savcı Robert Mueller, daha önce Flynn'in suçunu itiraf ettiği ve komisyon ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle hapis cezası almamasını talep etmişti.

Karar, Flynn için bir geri adım anlamına geliyor. 2017'de Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) Rusya'nın ABD büyükelçisiyle ilgili konuşması hakkında yalan beyanda bulunduğuna dair suçunu itiraf eden Flynn, o tarihten itibaren savcılarla kapsamlı işbirliği yaparak bilgi paylaştı.

Ancak savcılar, Flynn hakkında cezanın açıklanacağı Aralık 2018'deki duruşmanın ertelenmesinden bu yana tavrının değiştiğini, iş birliğinden geri adım attığını ve hatta bahse konu suçları işlemediğini izlenimi verdiğini belirterek cezasının hafifletilmesi yönündeki yaklaşımdan vazgeçtiklerini açıkladı.

Flynn hakkında ceza hükmü 28 Ocak tarihindeki duruşmada açıklanacak.

Michael Flynn daha önce savcılıkla yaptığı anlaşma kapsamında Fethullah Gülen'in iadesi için Türkiye ile ortaklık yaptığı iddiaları kapsamında yargılanmaktan kurtulmuştu.
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