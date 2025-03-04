Samanyolu Haber /Dünya / Savcılıktan Mannheim açıklaması: Saldırının siyasi boyutu yok /04 Mart 2025 08:27

Savcılıktan Mannheim açıklaması: Saldırının siyasi boyutu yok

Almanya'nın Mannheim kentinde bir araç şehir merkezinde trafiğe kapalı yaya bölgesindeki kalabalığın arasına daldı. Saat 12:15 civarında Paradeplatz adlı meydanda meydana gelen olayda en az iki kişi hayatını kaybetti, beş kişi ağır, beş kişi de hafif yaralandı.

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Olayın ardından Mannheim emniyet makamları ve savcılığı tarafından yapılan ortak açıklamada, gözaltına alınan 40 yaşındaki sürücünün Alman vatandaşı olduğu ve yürütülen soruşturmada şüphelinin siyasi bir saikle hareket ettiğine dair bir bulguya ulaşılamadığı kaydedildi. Baden Württemberg İçişleri Bakanı Thomas Strobl, gözaltına alınan sürücünün Rheinland-Pflaz eyaletinde ikamet eden bir Alman vatandaşı olduğunu ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Alman yayın kuruluşu SWR, sürücünün aşırılıkçı ideolojiler ya da terörizmle ilişkilendirilmediğini ancak psikolojik durumunun sağlıklı olmadığını yazdı.

Şehir Merkezinden Uzak Durun Çağrısı

Polis sözcüsü, soruşturmanın tüm hızıyla devam ettiğine ancak halka yönelik başka tehditlerin göz ardı edilemeyeceğine dikkat çekerek kent halkına şehir merkezinden uzak durma, mümkünse evlerinde kalma çağrısı yaptı. Mannheim Üniversite Hastanesi yaralıların tedavisi için hazırlıklarını tamamladı ve afet ve acil durum planını uygulamaya koydu. Şehir merkezinin bazı bölgelerine girişler kapatıldı ve olayın gerçekleştiği bölge polis kordonuyla çevrildi.

İçişleri Bakanı Karnaval Programını Yarıda Kesti

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Mannheim'daki gelişmeler nedeniyle Köln'deki karnaval geçitine katılımını yarıda kesti. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Şu anda odaklandığımız şey hayat kurtarmak, yaralıları tedavi etmek ve Mannheim yerel makamlarının yürüttüğü soruşturma" açıklamasını yaptı.

Almanya, son aylarda art arda düzenlenen saldırılar ve şiddet eylemleri ile sarsılıyor. En son geçen ay Münih'te bir araç sendikaların eylemi sırasında kalabalığın arasına dalmış ve iki yaşındaki bir çocuk ile annesinin ölümüne yol açmıştı. Mannheim'da görev yapan polis ve sağlık görevlileri, olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.
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