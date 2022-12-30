‘Savcının İmamoğlu talebi de usule aykırı’

YSK başkan ve üyelerine “ahmak” dediği iddiasıyla İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nce 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyaset yasağı cezası verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararıyla ilgili İstanbul Bölge İstinaf Mahkemesi’ne başvuru yapan Cumhuriyet Savcısı, sanığa TCK’da olmayın fıkradan ve 5 gün fazladan ceza verildiğine dikkat çekip, cezanın 1 yıl 19 ay 15 gün olarak düzeltilerek onanması talebinde bulundu.





CMK'YA GÖRE DÜZELTİLEREK ONAMA İSTENEMEZ





Ancak Ceza Muhakemesi Kanununa göre Cumhuriyet Savcısının hakkında mahkumiyet hükmü verilmiş bir sanıkla ilgili mahkemeden “düzelterek onama” talebinde bulunabileceğine dair bir hüküm olmadığı bildirildi.





Ceza yargılamasında Cumhuriyet Savcısı’nın, hakkında karar verilmiş bir sanıkla ilgili fazla ceza tayini varsa lehe bozulması talebiyle İstinaf veya Yargıtay'a başvuru yapabileceği ya da eksik ceza tayini veya beraat varsa sanık aleyhine bozma istemiyle başvuru yapabileceği öğrenildi.





Kararda usul ve yasaya aykırılık teşkil eden bir durum varsa şayet düzelterek onama inisiyatifinin tamamen İstinaf Mahkemesi veya Yargıtay da olduğu, savcının böyle bir talepte bulunamayacağı, ancak varsa usul hatası bununla ilgili hükmün bozulması talebinde bulunabileceği ifade edildi.





“DÜZELTİLEREK ONAMA YETKİSİ MAHKEMENİNDİR”





30 yıldan beri ceza yargılaması konusunda halen kürsüde aktif yargıçlık yapan bir ceza hukukçusu, savcının düzelterek onama talebiyle ilgili SÖZCÜ'ye yaptığı değerlendirmede,

şöyle konuştu:





*Savcı kararın bozulmasını talep etmek zorundadır. Düzeltilerek onama İstinaf Mahkemesinin taktirindedir. İstinaf savcının dilekçesindeki düzeltme kısmıyla ilgilenmez.





*Kararı ilk derece mahkemenin kurduğu hükümdeki yanlışlar nedeniyle bozar. Fakat düzeltilmesini mümkün görürse düzelterek onama da yapabilir. Bu yetki ve taktir tamamen istinafa aittir.





*Diğer istinaf sebepleri kararın bozulmasını gerektiriyorsa şayet, veya usul hatası yapılmış ise, ya da ‘Suç yok' denilirse zaten hüküm bozulacağı için düzeltme yoluna gitmez.





*Kararı esastan ve usulden bozar. Mahkeme yargılama yaparken bir usul hatası yapmış ve cezayı fazla belirlemiştir. Savcı cezanın düşürülmesi gerektiği yönünde sanık lehine istinaf yoluna gidebilir.





*Fazla ceza verildiğini belirtip düzeltilerek onama yapılmasını isteyemez. Kararın sadece bozulmasını talep edebilir.





*Hukuki geçmişimizdeki ceza yargılamalarında ve uygulamalarında böyle bir talep olmamıştır, karşılaşılmamıştır.