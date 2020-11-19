Samanyolu Haber /Gündem / Savcının itirazı iki defa reddedildi /19 Kasım 2020 12:05

Savcının itirazı iki defa reddedildi

Cumhuriyet Savcısı İrfan Sert, Odatv'nin Ankara haber müdürü Müyesser Yıldız'ın tahliyesinin akabinde yaptığı itiraz iki mahkeme tarafından da reddedildi.

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Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın tahliye kararına itiraz eden Cumhuriyet Savcısı İrfan Sert'e iki mahkeme, “Tahliye kararı yasa ve usule uygun.” cevabını verdi.

Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve bipolar bozukluk tedavisi gören Astsubay Erdal Baran’ın “Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı. Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, 155 gün tutuklu kalan gazeteci Yıldız’ın tahliyesine karar vermişti.

Cumhuriyet Savcısı İrfan Sert’in Yıldız’ın tahliyesine itiraz ettiği, ancak itirazının Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiği öğrenildi. Savcı Sert’in bu karara da itiraz etmesi üzerine dosyayı inceleyen Ankara 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi de Müyesser Yıldız’ın tutuksuz yargılanmasının yasaya uygun olduğunu bildirdi. 

Mahkeme Yıldız’ın kaçma şüphesinin olmadığını ve toplanmış olması sebebiyle delilleri karartma şüphesinin bulunmadığını belirterek, “Tahliye kararı yasa ve usule uygun.” dedi.

ASKERİ CASUSLUK İTHAMI İLE YARGILANIYORLAR

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE1 TV Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve İstanbul’da görevli Astsubay Erdal Baran, 8 Haziran 2020’de Terörle Mücadele (TEM) Şubesi polisleri tarafından evleri basılarak gözaltına alınmıştı. 

Soruşturmanın “askeri casusluk” suçlamasıyla yürütüldüğü kaydedilmiş, ancak soruşturma dosyasına avukatlar erişememişti. 4 günlük gözaltının ardından önce savcılığa çıkarılan oradan da tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza hâkimliğine sevk edilen 3 isimden İsmail Dükel adli kontrolle serbest bırakılırken, Müyesser Yıldız ve Baran tutuklanmıştı. 

Hâkimlik, tutuklama gerekçesi olarak Türk Ceza Kanunu'nun 329'uncu maddesindeki 'devletin güvenliğine ilişkin bilgi ve belgeleri açıklama' suçunun işlendiğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunması, delilleri karartma ihtimali ve kaçma şüphesini göstermişti. 

Baran'ın etkin pişmanlıktan yararlandığı ve ruhsal hastalığı olduğu ortaya çıkmıştı. 9 Kasım’da yapılan ilk duruşmada gazeteci Müyesser Yıldız tahliye edilmiş, gazeteci İsmail Dükel hakkındaki adli kontrol şartı da kaldırılmıştı.
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