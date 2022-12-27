Savcıya uyuşturucu ticaretinden dava: Sanıklar arasında 4 de polis var

Konya merkezli “uyuşturucu ticareti” soruşturmaları kapsamında aralarında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden uzaklaştırılan cumhuriyet savcısı Osman Yarbaş’ın da olduğu 10’u tutuklu 21 sanık hakkında dava açıldı. Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.





Üç operasyonda toplam 43 kilo 600 gram eroin ele geçirilmesiyle ilgili Osman Yarbaş ve 4 polisin de aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Adana’da görevli cumhuriyet savcısı Osman Yarbaş’ın “örgütün lideri” olduğu ve 7 ayrı “uyuşturucu ticareti” suçuna karıştığı, bunların 3’ünde ele geçirilen toplam 43 kilo 600 gram eroinden de sanığın sorumlu olduğu belirtildi.





Independent Türkçe’nin haberine göre, örgüt içerisinde hiyerarşik yapılanma olduğu, Yarbaş’ın diğer sanıklar C.K, S.K. ve polis Cumhur Acarca ile irtibat halinde bulunduğu anlatılan iddianamede, şu tespitlere yer verildi: “Bu şahıslar ile zaman zaman aynı araç içerisinde seyahat ettiği, örgüt lideri Yarbaş’ın Konya’ya nakledilecek uyuşturucu maddeleri yönetici C.K. aracılığı ile yine C.K’nin ayarlamış olduğu öncüler ve kuryeler vasıtası ile doğu illerinden önce Adana ve Mersin’e, bu illerden de Konya’ya naklettirerek, Konya’da uyuşturucu maddenin dağıtımından sorumlu olan B.T. ve G.T’ye teslim ettirdiği tespit edilmiştir.”





İddianamede, nakledilen uyuşturucunun parasının toplanması ve bunun Osman Yarbaş’a ulaştırılması aşamasında banka hesapları kullanılmadığı, paranın elden alındığı veya örgüt üyesi olmayan şahıslara araç devretmiş gibi gösterilerek transfer edildiği bilgisine yer verildi. Sanık Yarbaş’ın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından 48 yıla kadar, diğer 20 sanığın ise “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından 19’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları iddianamede talep edildi.





Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 30 Ekim 2021’de düzenlediği operasyonda bir araçta 24 kilo 600 gram eroin ele geçirilmiş, operasyonun şüphelisinin Adana’da daha önce narkotik ekibinde görev yapan polis memuru Cumhur Acarca olduğu tespit edilmişti. Tutuklanan zanlıyla bağlantılı kişileri tespit etmek için başlatılan çalışmalarda ise Acarca’nın uyuşturucuyu taşıdığı aracın Adana’da görevli savcı Yarbaş’a ait olduğu bilgisine ulaşılmıştı. Savcı Yarbaş’ın, soruşturma kapsamında, 5 Temmuz’da Konya merkezli Adana, Van, Hakkari ve Antalya’da düzenlenen ikinci operasyon kapsamında tutuklanan 13 şüpheli arasındaki polis memurlarından Mehmet Barış Yılmaz ile de Antalya’ya gittiği belirlenmişti. HSK 2. Dairesi, 18 Ağustos’ta savcı Osman Yarbaş’ın meslekten çıkarılmasına hükmetmişti.