Savcıyı tehdit etmişti! Kimi kurtarmak istediği ortaya çıktı

Yenidoğan Çetesi skandalı ülke gündemini sarsmaya devam ediyor. İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 47 çete üyesi hakkında 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası isteniyor.





Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in kimi tahliye ettirmek istediği ortaya çıktı.





Toptemel'in ailesi Zengin'den şikayetçi oldu.





Çete üyeleri sosyal medyaya yansıyan görüntülerde soruşturmayı yürüten savcıyı da tehdit etmişti. Mustafa Kemal Zengin o görüntülerde, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'e "İçerdekini çıkartabildiğin kadar erken çıkart sal gitsin. Hanımı bakkala giderken mi, babası camiye giderken mi, neyin tedbirini alacaksın?" demişti.CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ canlı yayında, Yenidoğan Çetesi soruşturması adına devam eden davanın yeni detaylarını anlattı.Mustafa Kemal Zengin'in, tutuklu olarak yargılanan Başhemşire Tuğçe Toptemel'i tahliye ettirmek için tehditlerde bulunduğu ortaya çıktı.Tuğçe Toptemel'in üvey babası Yavuz Çelik ifadesinde "Mustafa Kemal Zengin'i 10-15 senedir tanıyorum. İçişleri Bakanlığı eski Müsteşarı olarak tanıyordum. Bana bir konuşmamızda 'sana yardım ederim' demişti" şeklinde konuştuğu ortaya çıktı.Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in Başhemşire Tuğçe Toptemel'in babasını ve ağabeyini 'ek ifade ile serbest bıraktıracağım' diyerek kandırdığı belirtildi.İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan şüphelilere yönelik hazırlanan iddianame kabul edildi.Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen şüphelilere yönelik iddianamede 22'si tutuklu 47 sanık bulunuyor.Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame sonrası sanıklar 18 Kasım Pazartesi günü hakim karşısına çıkacak.