Samanyolu Haber /Dünya / Savunma Bakanı talimat verdi: İsrail, Gazze'de ateşkeste geri adım mı atıyor? /16 Ekim 2025 09:13

Savunma Bakanı talimat verdi: İsrail, Gazze'de ateşkeste geri adım mı atıyor?

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'de ateşkesin bozulması halinde İsrail ordusuna Hamas'a karşı "kapsamlı bir plan hazırlama" talimatı verdi. Katz, İsrail'in ABD liderliğindeki uluslararası güçle birlikte Gazze'deki tünelleri yok etmek için harekete geçeceğini, karşı çıkılması durumunda da saldıracaklarını bildirdi..

SHABER3.COM

İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmasının arkasından İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'tan dikkat çeken bir hamle geldi. İsrail basınındaki haberlere göre Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve üst düzey generallerle bir toplantı düzenledi.

İsrail Savunma Bakanı, orduya "Hamas'ın ateşkes planını uygulamaktan vazgeçmesi ve saldırıların yeniden başlaması durumunda Hamas'ın tamamen yenilgiye uğratılması için bir plan hazırlanması" talimatı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının Gazze'nin silahsızlandırılmasını kapsadığını belirten Katz, İsrail'in de ABD liderliğindeki uluslararası güçle birlikte Gazze'deki tünelleri yok etmek için harekete geçeceğini belirtti. Katz, Hamas'ın anlaşmayı uygulamayı reddetmesi durumunda İsrail'in ABD koordinasyonunda saldırılara yeniden başlayacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.
