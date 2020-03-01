Samanyolu Haber /Gündem / Savunma Bakanlığı: Suriye'nin 2 savaş uçağını düşürdük /01 Mart 2020 17:00

Savunma Bakanlığı: Suriye'nin 2 savaş uçağını düşürdük

Suriye'nin İdlib şehrinde Rusya destekli Beşar Esed rejimine bağlı kuvvetlerin son saldırısında 36 asker şehit olmuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye ordusuna karşı askeri harekâta başladıklarını belirtirken, Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 savaş uçakları tarafından Esed rejimine ait iki Su-24 savaş uçağının düşürüldüğü kaydedildi.

İşte o görüntüler...

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) bu sabah saatlerinde Suriye'nin kuzeybatısında İdlib şehri yakınlarında Türkiye'ye ait bir silahlı hava aracının (SİHA) düşürülmesi üzerine iki hava savunma sisteminin imha edildiğini ve Suriye ordusuna ait iki savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu. 

Suriye devlet televizyonu (SANA) da Türkiye'nin Suriye ordusuna ait 2 savaş uçağını düşürdüğünü aktardı.  

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın Suriye devlet televizyonu kaynaklı haberinde Türkiye'nin Suriye ordusuna ait 2 savaş uçağı düşürdüğü belirtildi. 

PİLOTLAR PARAŞÜTLE ATLADI

SANA, uçaklardaki pilotların paraşütle atladığını ve durumunun iyi olduğunu aktardı.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi  Twitter'dan hesabında şu ifadeler kullanıldı: "Bir SİHA’mızı düşüren Hava Savunma Sistemi ile diğer iki hava savunma sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden rejime ait iki adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür."


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