Savunma Bakanlığı: Suriye'nin 2 savaş uçağını düşürdük

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) bu sabah saatlerinde Suriye'nin kuzeybatısında İdlib şehri yakınlarında Türkiye'ye ait bir silahlı hava aracının (SİHA) düşürülmesi üzerine iki hava savunma sisteminin imha edildiğini ve Suriye ordusuna ait iki savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu.







Suriye devlet televizyonu (SANA) da Türkiye'nin Suriye ordusuna ait 2 savaş uçağını düşürdüğünü aktardı.





Uluslararası haber ajansı Reuters'ın Suriye devlet televizyonu kaynaklı haberinde Türkiye'nin Suriye ordusuna ait 2 savaş uçağı düşürdüğü belirtildi.





PİLOTLAR PARAŞÜTLE ATLADI





SANA, uçaklardaki pilotların paraşütle atladığını ve durumunun iyi olduğunu aktardı.





Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter'dan hesabında şu ifadeler kullanıldı: "Bir SİHA’mızı düşüren Hava Savunma Sistemi ile diğer iki hava savunma sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden rejime ait iki adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür."







